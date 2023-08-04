炒公務員｜政府將簡化機制　減2次交申述書機會、觀察期只延一次

政府擬簡化着令表現欠佳公務員退休的機制，包括刪減公務員提交申述書程序由4次減至2次、「觀察期」只可延長一次、取消向「獨立委員會」尋求意見的要求，以及暫停或延期向表現持續欠佳的公務員發放增薪點。



公務員事務局局長楊何蓓茵指，目前機制的程序過於繁複冗長，當局已就上述措施徵詢公務員敍用委員會的意見，並正收集職方的意見，目標在本年內向全體公務員公布執行新程序及內容。



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現准4次提交申述書 將簡化至2次

目前公務員在上司完成其考績報告後，會獲上司面見，並可就其工作表現、上司的評核及其他有關的事宜表達意見。部門或職系在啓動處理工作表現持續欠佳人員的機制後，相關公務員仍有多達4次機會提交申述書。

精簡流程後，公務員只會在兩個步驟被邀請提交申述書，其一是決策局或式部門向人員發出「擬令退休通知書」，另外一個步驟則是在徵詢公務員敍用委員會的意見後，公務員事務局準備把個案提交批核當局作出最後決定前。當局指，此舉既保障了有關人員有足夠機會作出申述及其申述在當局作出主要決定時會獲得充分考慮，同時亦能改善機制的效率。

減管理層猶豫不決 「觀察期」限延一次

相關公務員須在指明的期間內改善工作表現至可接受水平的「觀察期」，只能於特定情況下延長一次，當局指此舉可減少管理層因猶豫不決而拖延作出決定。

政府將簡化指令公務員退休機制。（資料圖片／林靄怡攝）

取消再設「獨立委員會」評審 停發增薪點

根據現有機制，部門或職系首長在「觀察期」完結後把工作表現持續欠佳人員的個案提交公務員事務局前，須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見。當局指，過往的考績報告已充分證明了該人員達不到應有的最低水平，另設一「獨立委員會」對個案的評核並不提供實質幫助，反而拖長了處理個案的時間，故此擬議取消相關要求。此外，簡化後的機制亦規定必須暫停或延期向該表現持續欠佳的公務員發放增薪點。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日上午在政府總部與4個公務員中央評議會的職方代表會面，介紹簡化機制重點內容，並收集意見。她下午亦會繼續與另外4個主要公務員團體代表會面。她表示，改善和強化處理工作表現持續欠佳人員的程序是進一步優化公務員管理的重點措施之一，目前機制的程序過於繁複冗長，當局已檢視有關機制，在確保公平公正的原則下，提出簡化程序，以改善有關機制的效率和成效，與時並進。