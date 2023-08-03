公務員流失｜楊何蓓茵：多管齊下招募　會避免「因誤會而結合」

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府每年招聘約1萬名公務員，當中60%是30歲或以下青年，將推出多項針對性措施，多管齊下鼓勵及吸引青年加入政府。多名議員關注近年流失嚴重，楊何蓓茵則稱會採取措施避免雙方「因誤會而結合、因了解而分手」。



公務員事務局局長楊何蓓茵。(資料圖片/林靄怡攝)

楊何蓓茵今日（3日）在立法會公務員事務委員會上指，當局6月宣布，容許各部門和職系擴闊招聘範圍至大學三年級學生；短短兩個月內，已有22個職系表明，將於下一輪招聘時考慮大三學生，當中包括文職、專職及紀律部隊。她舉例說，去年有約4000人投考海關督察職位，今年數字增加近1倍至7600人；入境事務主任的投考人數，亦由去年的4500人，上升40%至今年的6300人，反映措施有效，能協助政府網羅人才。

會避免「因誤會而結合、因了解而分手」

經民聯立法會議員林健鋒關注，公務員流失率高，有公務員指工作滿足感不夠，亦有公務員感覺不能發揮，認為當局要反思未能挽留人手的原因。 楊何蓓茵回應指，各部門會與獲有條件取錄的大三學生密切聯絡，例如會安排學生在大學四年級的假期，提早到部門工作，讓他們及早認識工作崗位，甚至視他們是家人般，培養他們對部門的歸屬感，相信能避免雙方「因誤會而結合、因了解而分手」。

選委界立法會議員管浩嗚關注，當局有否分析青年人不願意加入政府的原因。楊何蓓茵指現時的青年選擇多，不會把公務員職位放在首位，原因包括公務員每年都有招募等，亦承認部分青年人對公務員工作的認識不準確，認為晉升只看年資和工作沉悶等。她指局方現時做很多工作，包括提拔有能力、有潛質但年資不高的同事，亦有運用媒體宣傳公務員工作真實一面。

無長俸削公務員職位吸引力？

委員會的主席、工聯會議員郭偉强關注，新制公務員沒有長俸，會否削弱公務員職位在勞動市場的競爭力，及如何避免已獲有條件取錄的畢業生被搶走。楊何蓓茵回應指，公務員供積金會隨年資增長，退休褔利較全港其他所有私人機構都優厚。她指局方著重以公務員工作滿足感，挽留人才，他們的工作能影響市民的生活，能改變社會：「做完之後回憶返，任何私人機構都不能比擬」。

同意要加強公務員榮譽感

工聯會黃國表示，有公務員反映感覺自己社會地位減弱，亦認為政府內部規管太嚴格，形容《公務員守則》越來越厚，令公務員發揮空間收窄，認為制度應「拆牆鬆綁」，令公務員透過工作獲得更大滿足感。 楊何蓓茵指，同意要加強公務員的榮譽感，又指很多權力都下放給部門管理層，強調管理層規管同事行為操守時，要達到規條的精髓，不宜過份規管，但亦要達到原先的規管目的。

民建聯立法會議員林琳表示，不少在內地的香港學生有興趣加入政府，建議當局加強宣傳及招聘。楊何蓓茵說，特區政府駐內地的辦事處人員有大力宣傳，個別政府部門如香港電台，在招聘時亦有聯絡內地院校向港生推廣及招募。