常旅客｜黃國：須待口岸配套升級才實施　期望中央取消「黑碼」

深圳市口岸辦擬於羅湖口岸推行「常旅客」計劃，便利指定群組旅客快速過關。但工聯會立法會議員黃國今日（10日）預料，相關措施需與口岸硬件配套互相配合，暫時未有條件實施，相信要待新皇崗口岸和羅湖重建及改造後才能實施。



另外，他亦重提期望中央取消「黑碼」。不過，深圳口岸辦回應指，入境健康申報（黑碼）屬國家事權，口岸已採優化措施協助港澳人士過關。



深圳市口岸辦主任王剛早前接受訪時表示，羅湖口岸擬實施「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要事先登記，便可更便捷地過關，惟計劃詳情和實施時間表暫未公布。此外，深圳口岸辦又公布18項措施改善多個口岸的設施。

黃國今早在電台節目中指，「常旅客」計劃需要口岸的硬件設施配合，相信需待新皇崗口岸重建和羅湖口岸改造後方可落實計劃。不過，他認為蓮塘口岸可先仿效澳門橫琴口岸通關模式，即「合作查驗，一次放行」，用一張證件、排一次隊、插一次卡，約十多秒即可完成整個通關過程。

黃國又指，據他了解，政府正研究在河套區內的港深科技合作區中，採取無證通關程序，指市民只要預先登記和認證，即可無須處理過關手續。他認為此技術可行，希望將來可在各口岸採用。

取消「黑碼」？深圳口岸辦：屬國家事權

另外，全體港區人大早前去信內地海關總署建議取消「黑碼」健康申報表，身為全國政協提案委員會副主任的黃國認為「黑碼」為長者帶來通關不便，指在口岸信號較差，填寫「黑碼」時頻生問題，期望中央考慮取消「黑碼」。

不過，深圳市口岸辦昨晚回應香港方面取消「黑碼」的要求，指旅客過境時需進行健康申報屬於國家事權，而港澳旅客的健康申報已進行了專項優化，以及有工作人員在關口協助長者填寫申報表。