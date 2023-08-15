報道指參與表決率低　何君堯：無規定坐定定表決　反指記者要考核

選委界別立法會議員何君堯今日（15日）在社交平台發文，不點名反擊有報道指議員參與政府法案表決比率低。作為其中一名被指參與率低的他辯指，完善選舉制度後，議員分工合作「不須要坐足衆多事務委員會，亦沒有規定要坐定定表決，表決權是屬於議員的，投票率高低並不能概括定論甚麽」。



他更把予頭指向傳媒，質疑有人想帶風向貶低經完善的選舉制度：「看不出原因為何記者無須接受考核和登記制度呢，相信是時候為這些無冕皇帝「立憲」了！」



《明報》昨日頭版報道，根據他們搜集所得資料，現屆立法會89名議員由1月至今，分別參與了3次至23次就政府法案三讀表決，當中20名直選議員平均參與約9.4次表決，比30名功能組別議員及39名選委界別議員平均約12.5次為低。參與表決最少的是選委界別林順潮，只有3次；另外有4名議員只出席了4項政府法案表決，在席比例16.67%，包括江玉歡、鄧家彪、何君堯和6月初產子而缺席會議的林琳。他們五人當中，除鄧家彪為直選議員外，其餘4人均屬選委界別議員。報道也有刊登何君堯的回應，他指政治環境回復正常，象徵性的舉不舉手不重要，最重要是有效施政及執法。

何君堯：最重要是立法效率很高

何君堯今日在社交平台發文，並以「『為無冕皇帝立憲』，明無！」為題，指完善立法會選舉制度後，立法會運作良好，沒有違規、沒有拉布、沒有流會，最重要的是立法效率很高，解決了很多社會民生議題，相信大衆更關心這些才是。

現在議會運作良好，並非有任何議員缺席而導致流會或法例不能通過，竟然有人大造文章「明示或暗示議員不在席投票就等同吞噗或偷懶」，明顯就是帶風向去貶低目前完善選擧制度後運作良好的機心！他指，議員們可能正在忙於立法會內其他同樣重要的事。

何君堯更指，通過《香港國安法》後，社會有需要完善傳媒管理工作，記者水平參差，報道手法又偏向嘩眾煽情，實不可取！既然保安員、地產經紀都要登記，看不出原因為何記者無須接受考核和登記制度呢，相信是時候為這些無冕皇帝「立憲」了！

陳健波、黎楝國：法案委員會有詳細審議

另外，兩名參與表決比率分別逾六成和八成的議員，保險界的陳健波和選委界黎楝國，均指議員普遍出席會議比例高「盡忠職守」，又指若屬重要政府議案，均有成立法案委員會逐一審議條文，期間議員有提出意見或作出修訂，之後再提交立法會大會表決。他們強調，議員工作繁忙，周三大會期間可能同時要與官員或選民見面。

身兼行會成員的陳健波指，由於現時較少出現記名投票情況，毋須響鐘提醒議員返回議事廳投票，每每在官員回應完畢，隨即表決，議員未必有足夠時間趕回議事廳。上屆任期曾任財會主席的陳健波指今日與秘書處溝通過，希望日後可以提早通知議員趕回投票，也承認事件讓市民有不好的觀感。

簡慧敏由法律角度分析議員「表決參與率」。（資料圖片/林靄怡攝）

簡慧敏：《議事規則》沒有「表決參與率」一詞

本身是中銀香港總法律顧問的選委立法會議員簡慧敏也撰文，題為「從法律角度看立法會議員參與表決的情況」，《議事規則》下，並沒有「表決參與率」一詞，更沒有任何定義；在不點名表決、點名表決和特殊情況下，規定各有不同。

至於議員應否全程坐在立法會議事廳？她指此問題有不同的角度可以討論，但值得留意的是，議員可以通過立法會大會前參與法案委員會審議議案和法案，也可以通過大會的恢復二讀辯論、全體委員會審議、三讀等全過程中的任一階段和任一時點，按照《議事規則》表達其對議案和法案的立場，表決只須按《基本法》和《議事規則》規定處理，即屬有效。