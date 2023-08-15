港夫婦平均子女數目創新低　雪卵受孕林琳：倡保存期增至30年

政府公布最新人口數字，人口雖有增長，但出生人數僅約3.2萬人；同時有調查指本港夫婦平均子女數目創歷史新低，每對夫婦平均子女數目為0.9名。雪卵後受孕、早前誕下兒子「波波」的民建聯立法會議員林琳，接受《香港01》查詢時指，現今女性為學業與事業打拼，但法例訂明卵子只可雪藏10年，且婚後才可使用，如果25歲雪藏卵子，35歲仍未用得上便沒有意思，建議延長雪藏年期至30年。



政府統計處昨日公布，2022年年中至2023年年中的人口上升，主要由於期間錄得174 000名香港居民淨移入，即移入多於移出，包括31 000名單程證持有人的移入，及143 000名其他香港居民的淨移入。同期，人口錄得22 000人自然減少、即死亡多於出生，出生人數為32 600人，死亡人數為54 600人。

香港家庭計劃指導會的調查也發現，沒有子女的女性比率，由5年前約20%增加至43.2%，有一名及兩名孩子的女性的比率，分別佔27.4%及25.2%，較5年前下跌約10%，預料「無孩夫婦」將取代「一孩家庭」成為本港的主流。

林琳建議為年輕女性進行AMH指數檢測

雪卵後再受孕、早前誕下兒子的林琳指，現時香港女性完成學業再投身職場打拼，到計劃生育時，已屆30歲尾，她建議政府就教育生育計劃方面著墨，讓未有考慮清楚是否生育的年輕女性，盡早進行AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，指數愈高，表示卵巢的卵子庫存量越多，指數太低，可能需要較別人更早啟動積極規劃生育計畫；並建議考慮容納市民提早雪卵，及延長雪卵有效期，作為分散不孕風險替代方案，讓她們盡早了解自己的子宮狀況，決定生育時間表。

配套方面，她建議政府可以和私營機構合作提供托兒服務，又提到自己有和私營機構討論過設托兒服務，外國亦有很多例子可參考；而政府亦可以優化現有的服務，提起「波波」後曾到健康院取得的育兒小冊子，雖然非常實用但就不夠吸引，建議拍成短片令更多新手媽媽受惠。

新民黨曾倡資助胚胎移植及冷藏卵子及精子

另外，新民黨今年初就預算案向政府提交意見時，也提出為鼓勵生育，向選擇使用體外人工受精（IVF）、胚胎移植及冷藏卵子及精子等輔助生殖科技的香港市民提供 50,000 元津貼；研究放寬現有守則，延長卵子及精子的儲存期限，讓市民在人生不同階段可靈活進行家庭規劃，及向每名新生嬰兒的父母派發「新生嬰兒現金資助」20,000 元。