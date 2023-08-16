發展沙頭角成新旅遊中心　劉國勳倡設鐵路站及擴建公路作配套

民建聯新界北立法會議員劉國勳聯同多名發展局官員先後到沙頭角和深圳鹽田，與鄉委會及深圳官員會面，商討沙頭角發展。劉國勳建議提升沙頭角旅遊配套，為本港打造一個全新的旅遊中心，及於沙頭角設鐵路站，如將北環綫東延綫延伸至沙頭角站或設雲巴等架空捷徑接駁鐵路，並將沙頭角公路及鹿頸路等道路擴建，以提升當地交通配套，令北部都會區宜居、宜業、宜遊。



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劉國勳昨日（15日）與發展局副局長林智文、北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒、副主任翁佩雲等先到沙頭角，與鄉事會商討沙頭角未來發展。民建聯與鄉事會向政府提出，要為沙頭角發展旅遊事業作定位，以沙頭角墟及沙頭角碼頭為中心，發展海島遊及鄉郊遊，開拓高端旅遊，並倡議沙頭角街市連同停車場重建，實現一地多用興建多層綜合大樓，及興建大型避風港及於沙頭角的海邊建設棧道，突顯沙頭角周遭自然環境，將其發展成生態旅遊點。

其後，一行人到沙頭角口岸檢視重建方案，重建計劃明年動工，預計三年內完成，劉國勳預期完成重建後能實施「合作查檢、一次放行」通關方案，並釋放香港口岸土地用作興建交通交匯處、停車場及其他商業配套，建立人車直達的口岸。

之後，他們到深圳鹽田與區委書記李忠、深圳市發改委、口岸辦等官員會面，商討鹽田及沙頭角及中英街的發展，並探討多項深港合作事項，包括利用深港東部自然資源優勢發展深港跨境遊、加快推動北部都會區的東部發展等。

另外，劉國勳亦在會議中與口岸辦商討，透過推進沙頭角旅遊配套，讓旅客可經梅沙口岸碼頭及南澳口岸碼頭等，以跨境直升機等高效率的過境通行方式到沙頭角旅遊，及發展海上自由行。