民建聯晤鄧炳強　劉國勳：皇崗與沙頭角將兩地一檢、口岸設內地

民建聯多名立法會議員今日（27日）與保安局鄧炳強局長會面，反映推動便利通關建議。劉國勳會後指，鄧炳強正面回應，包括會於重建後的皇崗口岸及稍後重建的沙頭角口岸，落實「合作查驗、一次放行」通關模式，並透露口岸會在內地一方。其餘口岸因涉及口岸設計，需時研究，局方表明會考慮逐步引入新模式通關通道試行。



民建聯早前提出19項推動便利通關的建議，包括爭取香港實施「合作查驗、一次放行」的通關安排，昨日亦到澳門青茂及橫琴口岸考察及體驗有關通關模式。民建聯主席李慧琼、民建聯副主席陳勇、陳克勤、立法會議員劉國勳及顏汶羽，今日約晤鄧炳強反映意見。

劉國勳指，香園圍現時的使用量平日已有約4萬人次，比原來設計的3萬人次超出約1萬人次，假日更逾5萬人次，保安局認同有延長需要，同意延長香園圍/蓮塘口岸服務時間至少1小時，以方便跨境居民往返；亦認同落馬洲支線口岸可考慮與羅湖口岸「看齊」，延長開放至凌晨12點，及研究在特別長假期日子時再延長時間。有關延長落馬洲支線的安排，由於涉及運輸及物流局的政策範疇，以及港鐵營運鐵路的情況，劉國勳表示，稍後亦會約見林世雄局長及港鐵代表，商討如何落實有關建議。

劉國勳建議日後沙頭角口岸和文錦渡以及福田口岸，可隨著北都的發展，逐步釋放管制、改成人車直達的口岸。他期望保安局能與內地專班加強溝通，讓北部都會區統籌辦公室能將新通關模式的決定，放在年底公布的行動綱領，讓立法會盡快審議及落實政策，市民亦可得知新通關模式的時間表。

另一方面，劉國勳指，澳門現時已有三個24小時通關口岸，本港陸路口岸只有1個，不利於推動香港與內地的交往，認為當局應研究「深圳灣」及「香園圍/蓮塘」實施24小時通關，連同現時已24小時通關的皇崗口岸，可令香港東、中、西部均有全日通關的口岸，以便做好港深全日通關的總體布局。

全國人大代表、立法會議員陳勇則表示，民建聯會利用好全國人大的平台，推動各項建議。他又指，全國人大常委李慧琼亦會積極反映港人意見，包括取消出入境健康申報卡(黑碼)，以助兩地居民更便利通關，促進兩地交流。