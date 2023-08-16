新田科技城｜測量師指可作為北部都會區示範　律師籲留意補償細節

早前公布的新田科技城的發展大綱圖，不少新界居民關注新田科技城與新田市中心中間有7條鄉村被包圍，發展局北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲指，局方一般規劃時希望不用觸碰到鄉村，明白發展需考慮整體通風狀況，亦聽到優化村落的建議。



（左起）陳致馨、沈豪傑、林新強、程振明和周佩華，討論北部都會區發展。（李宇婷攝）

律師：城規修例後多個程序同步進行提高效率

在元朗設辦事處的立法會法律界議員林新強在《北部都會區未來發展研討會》致辭時提到，北部都會區發展計劃可以預期會出現不少挑戰，所以希望透過今次研討會收集各方意見，綜合整理後向政府反映。

談到收地時面對的挑戰，以及一般的賠償安排，律師周佩華指出，在《2023年發展（城市規劃、士地及工程）（雜項修訂）條例》實施後，可避免重複性質相近的程序，並明確在法例授權政府可同步進行不同程序，相信會提升規劃及收地的效率。周佩華又提醒居民應更留意執行細節，並認識領取補償手續。

北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲。（李宇婷攝）

沈豪傑呼籲妥善、彈性安置棕地業者

棕地安排方面，身兼北部都會區諮詢委員會推廣及公眾參與小組委員會委員的沈豪傑，認為收地的同時應考慮使用者的安置問題，除協助無縫交接外，政府亦應該特事特辦，當使用者覓地轉移產業時，發展局等相關部門應盡量配合，例如協助修改土地用途等。

元朗六鄉輪值主席、十八鄉鄉事委員會主席程振明指，元朗一直面對交通擠塞問題，政府在規劃北部都會區的同時，必須正視元朗的交通負荷能力，否則情況將變得更難處理。

香港測量師學會產業測量組主席陳致馨認為，新田科技城正好為北部都會區作示範作用，由於兩者的發展模式相近，可以預期新田科技城現時遇到的各種問題，例如查契需時、祖堂地如何安排等，都會在發展北部都會區時重現。