李家超率經貿高官晤歐盟駐港領事：重視與歐盟貿易及投資關係

中美關係緊張下，特首李家超今日（17日）在社交平台上發帖，指上星期率領一眾政府主管經貿高官，與歐盟駐香港及澳門辦事處主任Thomas Gnocchi，及13名歐盟國家的總領事和代表舉行午餐會。他透露，在會上分享了港府在一些主要經濟和政治議題上的看法，強調重視與歐盟的貿易和投資關係。



李家超表示，歐盟一直是香港非常重要的貿易夥伴，而歐盟是香港在商品貿易方面的第三大貿易夥伴。 他指，於2022年香港與歐盟之間的雙邊商品貿易額達5,240億元，有1,600家歐盟公司坐落於香港。

李家超續指，香港是東西方文化聯通的橋樑，並為各國提供無盡的機遇，同時擁有良好的營商環境、低稅制、自由的資金流動、豐富的多元文化人才和國際化的專業服務。

他重申，這些優勢幫助歐盟和外國企業在香港蓬勃發展，進入中國內地和亞洲的廣闊市場和在粵港澳大灣區開展業務，強調重視與歐盟的貿易和投資關係，並會與歐盟駐香港及澳門辦事處和總領事加強各方面的聯繫。

港府官員除李家超外，政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、引進重點企業辦公室主任容偉雄、工業貿易署署長黃少珠、財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇、朱曼鈴、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞等人均有出席。