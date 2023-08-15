東九文化中心年底起分階段開放　李家超：特設藝術科技試驗場

行政長官李家超今日（15日）表示，東九文化中心於今年底至明年初分階段開放，中心會設置創科設備，特別設立藝術科技試驗場，而東九文化中心藝術學院亦會提供有系統的培訓，製作不同類型藝術科技項目，促進藝術家和科技專才交流合作，為表演藝術注入新動力。



李家超指東九文化中心今年底開始分階段開放，特設藝術科技試驗場（政府新聞處影片截圖）

李家超今日在創新科技與藝術發展高峰論壇2023視像致辭時，香港正全力發展成國際創科中心和中外文化藝術交流中心，為積極推動及支持藝術科技發展，通過不同基金和計劃鼓勵文化藝術業界應用科技，撥款已突破1億元。他又說政府會繼續支持藝術與創科配合，鼓勵藝術家和藝團善用科技，構思、創造、呈現前所未有的藝術表達方式，為觀眾帶更多更新的藝術體驗，他說鼓勵不同行業領袖，繼續推動探索創科在各範疇應用。

他又指，WEB 3.0是互聯網的全新發展方向，有潛力推動金融和商貿未來發展趨勢，特區政府重視金融科技和WEB 3.0發展，發表政策宣言指香港對全球從事虛擬資產業務創新者，持開放包容態度。

今年6月香港已就虛擬資產交易平台落實新發牌制度，同時全力探討穩定幣監管，政府會密切留意國際發展，確保香港的監管要求穩妥及便利市場發展。