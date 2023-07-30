國安法｜130億開支拒談細節　鄧炳強：奧妙之處在於唔知用咗幾多

特區政府2020年12月撥出80億元，支付關於維護國家安全未來數年開支，今年3月再撥款50億元，即先後合計撥款130億元。《香港國安法》規定，相關收支必須保密，特區國安委秘書處設有專屬的會計財務小組負責處理財務事宜，直接向財政司司長匯報，財政政司司長已審閱2022年度財務報表。

保安局局長鄧炳強在今日（30日）播放的電視節目中解釋，不能披露開支細節，是因為要防止有人揣測和攻擊政府的國安工作，「奧妙之處就係在於，你唔知道我幾時用完，你又唔知道我用咗幾多。」



鄧炳強拒透露國安項目的開支。（資料囻片 / 廖雁雄攝）

鄧炳強在有線電視節目《家國天下》訪問，今日最新一集提到國安130億元開支，強調每年也會向立法會提交報告，但《國安法》第14條提到打擊危害國家安全的工作要保密，因為打擊危害國家安全事關重大，與及機密性很高，在所有的社會中對於國家安全的細節都是不會透露，包括支出都是不便透露。

他表示，「因為如果透露咗，你根據個支出就知道我哋打擊嘅方法，咁樣對於國家安全係絕對不利嘅！」

被問及已撥款的130億元是否用完，以及將來會否追加撥款時，鄧炳強表示，「我諗個奧妙之處就係在於，你唔知道我幾時用完吖嘛，你又唔知道我用咗幾多吖嘛，有需要嘅時間再攞。咁樣為咗防止人哋對於我哋國家安全工作，作出揣測同攻擊。」