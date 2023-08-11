2023年上半年罪案4.3萬宗增35%　騙案損失27億　國安法拘260人

警務處公布今年上半年治安情況，上半年錄得整體罪案總數近4.3萬宗，較2022年同期上升逾三成半。根據分析，升幅主因為詐騙案增加及疫後社會復常。其中詐騙案由12,326宗增至18,743宗，上升52.1%，而總損失金額則為26.9億，上升兩成八。



公布也提到《香港國安法》執法情況，截至今年6月30日，警方共拘捕260人，當中約六成已被檢控。



香港警務處公布今年上半年治安情況，上半年錄得整體罪案總數近4.3萬宗，較2022年同期上升逾三成半。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

據警務處公布，2023年上半年錄得整體罪案總數是42,923宗，較2022年同期的31,434宗，上升逾三成半，當中暴力罪案有4,759宗，增加675宗、升幅逾一成半。據分析，升幅主因在於詐騙案增加及疫後社會復常。公布也提到《香港國安法》執法情況，截至今年6月30日，警方共拘捕260人，當中約六成已被檢控。

詐騙案增半至近1.9萬宗 總損失金額增28%

警務處指，詐騙案由12,326宗增至18,743宗，上升52.1%，約七成半為網上騙案。案件中，有4,872宗網上購物騙案、2,741宗釣魚騙案、2,287宗求職騙案、2,163宗投資騙案、以及1,579宗電話騙案，分別錄得兩成三至一倍的升幅。總損失金額則為26.9億，上升兩成八。

針對各類詐騙案件，警方過去半年瓦解多個詐騙集團，拘捕超過1,790人。反詐騙協調中心也勸止192宗騙案的受害人匯出騙款，並成功攔截超過6億元已被騙的款項。

警方提到，已主動拓展和相關部門、監管機構及業界等協作，推出多項措施，包括阻截涉及詐騙案的網頁連結及電話號碼。警方留意到推出多項措施後，6月的詐騙案宗數已由3至5月的高位回落，其中電話騙案較5月跌超過一成，相對2022年下半年，2023年上半年的也下跌兩成三。

警方提到，已主動拓展和相關部門、監管機構及業界等協作，推出多項措施，包括阻截涉及詐騙案的網頁連結及電話號碼。（資料圖片／夏家朗攝）

盜竊、行劫、及爆竊案宗數均有上升

在盜竊、行劫及爆竊案方面，2023年上半年，盜竊案有11,092宗，較2019年同期上升約一成二，與去年同期比較，也增加2,857宗、上升三成四，升幅主要來自雜項盜竊，多數涉及受害人在公衆地方及店鋪内未有妥善看管財物、及店鋪盜竊。

行劫案則增加18宗至59宗，較去年同期上升四成三，而破案率則上升5.3個百分點至七成一。警方指，行劫案數字較過去十年平均數（119.9宗）減少超過一半。

爆竊案則有572宗，當中警方共偵破165宗案件，拘捕147人。雖然爆竊案與去年同期比較增加191宗、成幅達五成，但對比疫情前2019年同期則下跌兩成七，情況有所改善。警方指，爆竊案升幅，絕大部分來自住宅樓宇，相信與疫後復常有關，市民因上班、上學和外遊而無人在家，讓匪徒有機可乘。

兇殺案與去年同期相同 15宗已偵破 1宗已鎖定疑兇

至於兇殺案，今年上半年有16宗兇殺案，與去年同期相同，當中7宗涉及家庭或親屬之間的暴力。15宗案件已被偵破，餘下1宗案件的疑兇已離港潛逃，但警方已鎖定其身分。

傷人及嚴重毆打則有1,796宗，與去年同期比較上升10%，升幅來自與家暴有關的案件及與各類糾紛有關的案件。惟相對於疫情前的2019年同期，案件數字下跌近一成三。這類案件破案率為69.7%。

21宗強姦案受害人均識犯人 非禮案增四成

強姦案則有21宗，增加1宗，全部被偵破，沒有涉及陌生人的案件。非禮案增至565宗，上升四成，升幅主要來自發生於公眾地方及港鐵範圍內的案件，亦與疫後社會復常有關。非禮案破案率為七成八。對比疫情前2019年同期，強姦及非禮案數字則分別下跌約兩成八及1.4%。

嚴重毒品案減少 毒品檢獲量大增

嚴重毒品案有592宗，減少91宗。警方於上半年持續進行打擊行動，今年上半年可卡因、大麻、海洛英等的檢獲量，錄得7成至2.7倍的升幅。被捕青少年有99人，是自2021年同期的224人，連續兩年下跌超過三成，亦是過去十年的新低。

青少年犯罪被捕人數升兩成二 涉傷人、毆打、詐騙等

2023年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年、即10歲至20歲人士，有1,529人，較去年同期增加284人、上升約兩成二，涉及的罪行主要包括傷人及嚴重毆打、詐騙、雜項盜竊、店鋪盜竊及非禮。警方指，青少年被捕人數上升是因為疫情關係。