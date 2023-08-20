施政報告｜諮詢會市民直諫：香港無吸引力　李家超：短期搞活夜市

行政長官李家超今日（20日）率領司局級官員出席2023年《施政報告》首場地區諮詢會，不少市民表達本地經濟復蘇進度的擔憂。有男商人坦言，市道不樂觀：「（舖頭）好多時7點幾、8點就閂晒門」；深水埗女居民直言，大量港人北上消費是源於香港無吸引力、服務質素不夠好。



她又提到，深水埗違例泊車情況嚴峻，直斥港府未有做好智能停車場發展：「如果大家有對比返就會發現，其實香港嘅智能停車場，係比內地仲要落後……點解唔行近啲，返去我哋內地大灣區，那怕就喺深圳，佢嘅智能停車場係做得非常成功。」



對於市民紛紛對本港前景不樂觀，李家超回應稱：「大家好重視經濟點樣做，短期，特別是夜市要搞活佢，令大家開心兼且有經濟效益。」他又指，長遠就要優化旅遊業，因為旅客的旅遊習慣可能已改變，來港不再只為了購物，要研究更多新路線。李家超亦有回應智能停車場落後的問題，指香港科技在某些領域需大力加把勁，應用方面需要「貼地啲」強調港府會繼續努力。



2023年《施政報告》公眾諮詢期於7月底展開，李家超今日聯同一眾司局長到筲箕灣一間學校舉行地區諮詢會，與市民直接見面交流。一眾市民提出對青年、醫療、體育等方面的建議，不過其中經濟發展和科技應用的建議最惹來關注。

商界憂復甦進度 市民坦言：香港唔吸引、服務質素差

有來自油尖旺的居民表示，港府自通關以來常把「講好香港故事」掛在嘴邊，惟至今來港的旅客客源單一，主要為內地客，詢問政府有何對策，真正地對外說好香港故事，吸引更多國際旅客來港。有商界人士亦表示，香港經濟雖逐漸復甦，但情況仍不樂觀，指不少餐廳、商店不足晚上八時已陸續關門，期望港府盡快搞好夜市經濟。

油尖旺的居民認為香港旅客客源單一。（直播截圖）

深水埗女居民對香港本地經濟發展表示同樣擔憂，不過她認為這要歸咎於於香港欠吸引力：「好多時候個個都話要拼經濟，我都想香港經濟好，但大家都發現，一通關大家（市民）都上曬去（北上）、去內地消費。點解唔留港消費？因為香港無吸引力！唔好話太遠，深圳、大灣區，點解咁多人上去？因為佢有吸引力、有特色嘅嘢，而我哋香港嘅特色真係做得唔夠人哋好，同埋佢（香港）個消費，內裡嘅質量、質素、服務係唔夠好，我哋先會留唔到人喺香港消費。」

深水埗女居民對香港本地經濟發展表示同樣擔憂。（直播截圖）

李家超未有詳細針對每個問題和建議作出回應，不過他慨括表示，做好經濟復蘇分為短中長期政策。短期而言，港府會積極推動活動「搞活」夜市，長遠而言亦會優化香港的旅遊事務，他指現時的旅客不止是來港購物，而是追求環保、文化、美食、古蹟等深度遊，港府將會繼續開拓新天地。

斥智能停車場發展不如內地 李家超：科技應用要貼地

除此之外，深水埗女居民又怒斥香港停車場數量嚴重不足，導致常出現違例泊車的情況，直言：「香港嘅智能停車場，係比內地仲要落後」，促請港府加快智能停車場建設。

她表示，自己曾參觀內地的智能停車場，對比香港荃灣的智能停車場後高下立見：「佢（深圳）嘅智能停車場係做得非常成功，佢停車嘅位置亦都可以利用成為一地多用，喺一個好細嘅地方，可以向下發展、向上發展，做到多層，同埋搵車，停咗架車、泊咗入去，佢（車主）搵車返出嚟都係非常之方便。」

李家超表示，香港科技在某些領域需大力加把勁，如應用方面需要「貼地啲」，惟他認為在研發、技術、系統方面香港「係得嘅」，強調港府會繼續努力。

蘇小姐在諮詢會提出有關生育以及教育的意見，她指，期望政府可以鼓勵婦女「雪卵」並給予她們稅務優惠，又建議取消全級排名制減低學生壓力。她認為，今次諮詢會的形式不錯，「今次佢哋係無咩點講嘢，我諗9成時間都係市民去表達意見，調返轉頭係市民話畀佢哋知 『我想你咁樣做』，我覺得係好嘅。」

灣仔區市民周小姐針對簷篷石屎剝落、「三無」大廈資助政策提出意見。她指，上年亦有在諮詢會提出意見，見上份施份報告有接納相關意見，因此同樣對今次諮詢會感到滿意。

林先生針對舊式公屋重建、智慧社區等議題在諮詢會發表了意見。他對今次諮詢的形式感到滿意，市民在文化、體育、醫療、福利、房屋等方面的訴求都有所涉獵，「有唔同分組，各持分者提供到唔同意見畀政府」。

李家超：香港是可圓夢的地方

而李家超作總結指稱：「長遠來說，香港是令我們可圓夢的地方」他指香港有很多機遇，包括經濟開始在多方面有發展動能的積極趨勢，特別是有大灣區。短線來說，旅遊發展方面很多，如香港是美食之都，香港很方便、很自由、很包容，文化內涵、表演等場地很多方面可以吸引大家。他承諾施政報告會在這些方面，均有政策推出。

發帖感謝市民提意見 特首：很有收穫

其後，李家超在社交平台發帖感謝在會上踴躍發言表達意見的街坊，以及觀看直播的網民留言提出的看法。他表示今次的諮詢會涵蓋土地房屋、交通運輸、創科、金融、文體、教育、青年、扶貧、醫療和社福等議題，並參照上年獲好評的小組討論環節，讓他和團隊能更近距離接觸市民，進行具建設性的雙向交流。

他續指，自己與團隊在今日的地區諮詢會中與市民有很好的交流，很有收穫，聽取了不同的寶貴意見，深深感受到大家對香港這個家的深厚感情，致力為建設更美好香港出一分力。

他表示，為市民解決日常生活遇到的問題，讓市民過得幸福，是他和團隊的責任，也是他共同奮鬥的目標，承諾積極考慮市民的意見，希望可以回應市民對特區政府的信任和期望。