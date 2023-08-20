施政報告｜120名獲邀市民出席諮詢會　直播期間至少兩人重複發言

特首李家超就任內第二份《施政報告》今日（20日）於筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行首場地區諮詢會，校外有少量警員戒備，記者入場時需檢查隨身行李。



諮詢會只限約120位、來自不同背景的受邀市民出席，《香港01》翻查直播片段，歷時兩小時的諮詢會，「出街」畫面約有30人發言，其中至少二人曾在不同環節中重複發言。



6正副司長、15正副局長出席

今日（20日）是2023年《施政報告》的首場地區諮詢會，行政長官李家超率6名正、副司長、15名局長或副局長出席，局長方面有11名局長親身上陣，餘下4個政策局中有3名副局長以署理局長身分出席，只有環境及生態局僅派出副局長黃淑嫻代表。

諮詢會合共兩小時並分為兩部分。第一部分由李家超和一眾官員，齊集在學校禮堂，聽取市民發表有關土地房屋、交通運輸、創新科技、金融、文化體育、教育、青年、扶貧、醫療、和社福等意見，這部分分成兩節，主要是市民發言，李家超在每節完結時簡單回應，但並非針對具體內容。政府新聞處在諮詢會結束後，出稿表示「有約120位來自不同背景的市民出席」。

據《香港01》昨天報道，下一場在本月27日舉行的諮詢會邀請函顯示，與會的市民都是由特首政策組邀請。

第二部分由司局長主持

第二部分是小組討論，移師至校內的班房舉行，出席的市民分為四組，亦即分配在4個不同班房或禮堂內，兩班圍繞「拼經濟」，另兩班談「為民生」的主題，主持的是司長、副司長和局長，李家超則逐個班房入內「探班」，稍作停留聽取小組內的市民發言，然後統一回應。

《香港01》翻查今早的直播片段，發現歷時兩小時、合共120人出席的諮詢會，「出街」畫面因為跟隨李家超的行程，第二部分的四個班房或禮堂內小組討論並無全程直播，是以按照「出街」畫面所見，僅30人發言，每人平均約有3分鐘表達意見，不過，至少有2人在第一部分的禮堂發言後，再出現在第二部分的小組討論環節發言。

不設記者場內採訪 「王婆婆」校外示威未受限制

另外，諮詢會不設記者採訪區，結束後亦沒有安排官員受訪，到場記者只能在禮堂外同步收看香港電台提供的直播畫面，即使記者不能進入諮詢會的場內，亦要接受隨身行李檢查。

諮詢會不設採訪區，傳媒只能在特定圍觀看諮詢會轉播。（盧翊銘攝）

諮詢會舉行期間，學校門外有少量警員戒備，完結後場外有人稱王婆婆的王鳳瑤在校外持港英旗示威，有2至3個警員包圍她，但未有作出行動。