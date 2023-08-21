獲澳洲法庭裁定良好品格獲執業資格　許智峯：對港府一記耳光

被國安處懸紅100萬元通緝、身處澳洲的前立法會議員許智峯今早（21日）在社交平台發帖，透露自己向澳洲的律師會及法庭申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令後，仍獲裁定有良好品格，在南澳州最高法院宣誓後，獲法庭頒令正式認許他為律師。



他表示，香港和中國政權對他不遺餘力地抹黑，而在澳洲的司法機構卻接納及裁定他為品格良好的人：「算是對港共政權的一記耳光」。



許智峯表示，雖然讀大學時修讀法律系，不過畢業後未有從事律師工作，直至過去一年半才在澳洲學習當地法律界的文化和傳統，努力進修、實習，考取專業資格。

他指，普通法制度下，法庭對律師的品格有嚴格審查，故他在申請律師資格時，已向澳洲的律師公會和法庭申報在香港的所有刑事紀錄，包括國安法下的100萬懸紅通緝令、藐視法庭罪、藐視立法會罪、襲擊罪等，合共23條控罪及7項通緝令，最終仍被裁定有良好品格，是成為律師的合適人選 （fit and proper person）。

他表示，在香港政府的抹黑下，澳洲司法機構及法律專業團體卻接納及裁定他為品格良好的人，認為是對港共政權的一記耳光：「澳洲的法律界，清楚向世界展示了，在自由及極權兩者之間，他們站在歷史的哪一方。」