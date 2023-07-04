許智峯稱不返港　信澳洲政府不接受引渡　任建峰：不因害怕而沉默

警務處國安處昨日（3日）公布，通緝8名在外港人，指他們涉嫌違反《香港國安法》，並懸紅每人100萬元，當中許智峯和任建峰現時均在澳洲。



許智峯接受當地傳媒訪問時說，通緝一事只是中國共產黨在香港的政治姿態，反映香港政府在追緝他們時根本無能為力，又認為澳洲政府不會接受引渡要求。



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

許志峯稱覺得回港後人身安全得不到保障

任建峰正身處墨爾本，而許智峯則位於阿德萊德，兩人接受澳洲廣播公司的訪問。許智峯認為澳洲不會願意將他引渡回中國或香港，因此他在澳洲感到安全，並指已獲得臨時簽證，希望獲得永久居留權，又透露已經在當地一間律師行工作。

他又稱不會返港，覺得回港後人身安全得不到保障，又重提每次他和議會同事在港參與政治或抗議活動時，都會被拘捕。許智峯說對於離開香港感到傷心，希望終有一日可以自由地返港。

任健峰：通緝令是極端干預澳洲及澳洲公民

任健峰表示，他是澳洲公民，認為事件是對澳洲和澳洲公民的極端干預，直言不可接受。他又說，這是中國試圖「長臂干預」伸展至民主國家，認為這是完全不能接受。

對於澳洲外交部長黃英賢對通緝令表示深切關注，任健峰表示高興，並強調澳洲對於言論自由有一套清晰看法，容許人們不違反澳洲法律之下和平地表達政治觀點。

許和任均表示，拘捕令讓他們有發聲的決心。任指，如果感到害怕而沉默，港府就會贏了。