鄧炳強致函《華爾街日報》反駁許智峯文章　斥公然侮辱港府及中國

《華爾街日報》昨日(9日)刊出遭警方國安處通輯的前立法會議員許智峯撰寫題為「China Puts a Bounty on My Head」(中國懸賞我的人頭)的名章,指自己即使已離港三年,惟共產黨仍決定讓其噤聲。保安局局長鄧炳強今日(10日)隨即致函《華爾街日報》,指文章是對港府及中國的公然侮辱,更批評許為「沒有信譽的騙子(a liar without credibility)」,重申執法部門會盡一切所能,採取一切必要措施,將潛逃者緝拿歸案。



鄧炳強:許智峯是「沒有信譽的騙子」、欺騙法庭

鄧炳強在文中反駁指,許智峯的文章是通過錯誤信息和謊言,對港府及中國的公然侮辱。他形容,許智峯為「沒有信譽的騙子(a liar without credibility)」,通過提供虛假文件以逃避保釋,欺騙法庭,而此次他亦試圖通過虛假聲明來粉飾自己所做的所有惡行。

鄧炳強重申,危害國家安全是一種非常嚴重的犯罪行為,任何國家都不會袖手旁觀危害國家安全的行為和活動;而許智峯多次鼓吹「台獨」、「港獨」,以圖推翻中國憲法確立的制度,並在社交媒體上發帖,敦促外國實施「制裁」,以及其他針對中華人民共和國和香港特別行政區政府的敵對活動。

他在信中又強調,香港執法機構包括根據國安法採取的一切執法行動,都是有證據、嚴格依法辦事,與有關方面的背景和政治立場無關。他重申沒有人可以凌駕於法律之上,港府將盡一切努力,採取一切必要措施,將涉嫌犯罪的潛逃者繩之以法。

