區議會改革｜麥潤培爆現任沙田民政專員「官威大」　日後更難合作

新的地區治理建議方案昨日（2日）出台，民政事務專員日後將擔任區議會主席，掌控議程，更有權向民政及青年事務局局長提出調查疑未能履職盡責的區議員。沙田區議會主席麥潤培今日（3日）在電台節目中大爆，現任沙田民政專員早已「有很大官威」漠視區議會，預料日後「官威更大」，因集權中央，要勝算在握。



作為民主黨前成員、本身是註冊社工的麥潤培今早（3日）在一個電台節目中指，早已預料政府有此一著，以收窄區議會權力。他更主動提到本屆區議會會議上，已感覺到民政事務專員權力很大。

大到可以完全唔理區議會意見，甚至漠視與區議會合作的機會，現在官威已經大！之後會更大！ 沙田區議會主席麥潤培

被問及當專員成為區議會主席後會否有更大官威，麥潤培笑言：「一定會。」他又指，自從2019年後，感到「政府唔想聽（區議員意見）」、沙田民政專員不想聽：「凡是對著幹」。隨著民政專員日後的權力更大，料更難合作，因為已集權中央，勝算很大。

麥潤培強調，例如地方上一些事不對，議員便要出聲。他強調「一隻手拍唔響」，區議會運作不了，不只是區議員責任，政府都有責任。

區議會想討論強積金，是民生不是政治問題，但政府話唔係地區事務，市民供強積金出問題為何不是民生事務？你哋（政府）講晒啦！ 沙田區議會主席麥潤培

現任沙田民政事務專員為柯家樂，於2021調任此職。根據政府資料，柯家樂於二○○二年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括前教育統籌局、民政事務總署、財經事務及庫務局、運輸及房屋局、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處和商務及經濟發展局。

《香港01》致電柯家樂希望她對麥潤培的言論作回應，暫時未有回覆。

新制度屬單向溝通渠道 並不健康

對於區議會除直選和保留當然議席外，新方案下有八成議席引入委任及由地區委員會互選產生制度，麥潤培認為日後區議會不是民意代表，政府會控制信息量，議員在區議會會議上「畀完意見就走」，認為會脫離民意。

他指未來是單向溝通，屬民選（議員）也被當局控制在手的機制，可以提名地區委員會、滅罪委員會和防火委員會等三會成員皆屬政府「欽點」，認為制度不健康。

料溫和民主派棄選 政府成功「斬草除根」

對於參選人需向三會成員合共取得9張提名票，麥潤培形容指是堵截有意參選的人士，他的接班人昨日看見公布後表明要辭職，因：「很累、無力」。他引述對方指，對制度覺得綁手綁腳，日後選區太大，難以有足夠選舉開支、沒有地區人脈網絡，難在三會取得足夠提名。

麥認為，現時直選需要地區知名度、資金、有樁腳，猶如是小型立法會選舉。

他預料來屆區議會選舉的參選人士減少，民主派中很溫和、有興趣也不會參與地區直選：「中晒政府計劃」。他形容情況崩壞、抹煞溫和人士，指「政府斬草除根做得好好」。

黃宏泰：不擔心失晉升階梯 可以考AO

不過，無申報政治聯繫的灣仔區議會主席黃宏泰卻認為，區議會主席雖然在會議上有很大權力，但相信當局在編排重要或具迫切性議程前，會諮詢議員意見：「不太擔心政府變一言堂」。至於由民政專員出任區議會主席會否令區議會失去晉升階梯？他則指不會：「你可以去考AO（政務主任）」又指很多立法會議現在都加入政府當局長。

按現行機制，所有地區的民政事務專員均來自政務主任職系，他們被視為政府的決策階層。