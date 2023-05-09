區議會改革屬全港性事務　深水埗民政專員拉隊離場拒與區議員討論

政府上周提出完善地區治理方案，包括區議會的組成和選舉式均有大變。深水埗區議會今早（9日）舉行會議，副主席伍月蘭提出關注來屆區議會選舉，但深水埗民政事務專員黃昕然指是區議會改革方案屬全港性事務，不符合《區議會條例》訂明的區議會職能，拉隊離場。



政府正就區會改革方案進眾諮詢，下周二（5月16日）諮詢期屆滿。公民黨前成員兼深水埗區議會副主伍月蘭原擬於今日會議上，提出關注來屆區議會選舉，希望反映街坊意見。

不過，深水埗民政事務專員黃昕然打斷她的發言，稱在徵詢律政司意見後，認為她提出的議題屬全港性事務，不符《區議會條例》第61條的區議會職能，秘書處不會提供支援，之後黃與其他與會政府官員及建制派區議員便起身離場。

伍月蘭認為政府拒絕討論的理據荒謬，質疑為何區議會選舉不屬地區事務？她之後留在會議上繼續發言，指現屆區議會的議員絕大部分是直選產生，但改制後僅餘兩成議席是直選，斥是民主倒退。她又指，參選人要向由政府委任的三會、即地區分區委員會、滅罪委員會和防火委員會成員尋求提名，她質疑有關委員會成員有否落地區。

深水埗區議會在3月7日的會議上，議程之一是討論檢討區議會職能的進程。討論開始前，民主黨區議員袁海文打算向深水埗區民政專員黃昕然遞交請願信，惟黃隨即離座，其後他發言不足1分鐘便以「處理緊急事務」為由提早離場，兩名建制派區議員亦以「落區處理個案」為由先後離場，會議最終僅4人參與討論。