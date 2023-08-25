民建聯領導層集體「失蹤」　低調上京「特訓」？｜政壇諸事町

民建聯前日（23日）到日本駐港總領事館抗議日本當局執意傾倒核廢水，但當天只有該黨會計界立法會議員黃俊碩帶領到場，反而漁農界議員何俊賢及黨一眾高層在這件重大事件上「隱形」，情況不尋常。據悉，原來民建聯多名領導層和部分議員，近日獲邀到北京接受「特訓」。



民建聯。（資料圖片）

行程屬高度機密 學習黨史

翻查立法會每日活動表，民建聯主席兼人大常委李慧琼，副主席陳克勤、陳勇、陳學鋒及何俊賢、葛珮帆、劉國勳、鄭泳舜、郭玲麗、黃英豪、顏汶羽、陳永光於本月20日離港，部分人今日（25日）結束行程。

據了解，他們獲邀參加一個到北京的「特訓」團，本月20日晚出發，部分成員25日返港。據最新的議員每日活動表，陳克勤、葛珮帆、陳學鋒、黃英豪、顏汶羽、陳永光將會在27日才返港。

過去，民建聯成員如有出訪行程，多會預先通知傳媒留意，並會在社交平台不時更新出訪情況，分享所見所聞，並上載相片，便利傳媒報道。不過，今次北京之行，各人守口如瓶，社交平台對赴京一事也隻字未提，令行程顯得極其神秘。有該黨成員坦言此行屬高度機密。

據悉，他們一行人在北京的行程是學習黨史、習近平精神等題目，出席多個主題講座，也有參觀行程。而「特訓」於今結束，更會舉行畢業禮。

▼8月23日 民建聯到日本駐港總領事館抗議▼



而導致今次屬高度機密的行程「曝光」，因日本政府決定排放核廢水，民建聯於23日到日本駐港總領事館外抗議，但卻只有該黨的會計界議員黃俊碩帶領，反而何俊賢與其他黨領導層卻缺席。