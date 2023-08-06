全民運動日　李家超耍劍　楊何蓓茵辦公室鬆一鬆？｜政壇諸事町

今日（6日）是一年一度的全民運動日，港府各司局長當然都要以身作側，推動運動文化！男健兒方面，特首李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄親身挑戰電子劍靶，保安局局長鄧炳強和勞福局局長孫玉菡則與黃大仙街坊打籃球，眾人可謂動靜皆宜。



女健兒方面，公務員事務局局長楊何蓓茵則選擇了相對靜態的運動—拉筋！雖然運動量不大，但相信十分適合需要長坐辦公室的局長啊！



李家超今早與楊潤雄一同出席由康文署舉行的「全民運動日2023」。李家超分享自己親身挑戰電子劍靶的感受，笑指：「在教練的指導下，『以劍靶為目標』，一擊即中！」同場另一位「選手」楊潤雄都試玩了電子劍靶，平均每劍反應為0.71秒，大勝李家超平均每劍反應1.12秒！

鄧炳強和孫玉菡則到黄大仙蒲崗村道體育館與眾同樂，與黃大仙的街坊籃球隊一齊打波，他形容為「靈敏度大挑戰」，二人更與市民一起打乒乓波！最後鄧炳強都不忘提醒大家多做運動：「保持身體靈活，先可以走更長遠嘅路。」

楊何蓓茵在室內簡單拉筋伸展「鬆一鬆」。(楊何蓓茵Facebook圖片)

炎炎夏日，楊何蓓茵就選擇了一項在家中、辦公室，任何地方、時間都容易完成的運動—拉筋！雖然拉筋看似簡單，但對放鬆肩頸有極大幫助：「帶氧運動能鍛鍊體魄和促進身心健康，有助提升工作效率。大家於時間及環境許可下，不妨在辦公室進行簡單拉筋伸展動作『鬆一鬆』，也可於公餘時間及假期，多做運動、多參與康體活動，鍛鍊身體，享受運動帶來的喜悅。」