兩區設盛宴歡送民政專員　非建制區議員：公僕應「比白紙更白」

北區及黃大仙區2名民政事務專員離職時，獲地區人士大排筵席，舉辦晚會歡送。事件引起社會熱議，認為場面太誇張，更擔心日後民政專員兼任區議會主席，負責監察議員履職情況，可能令議會出現「討好文化」。有未獲邀出席晚宴非建制派當區區議員質疑，事件涉利益輸送，又指公僕應「比白紙更白」。



羅庭德：人民公僕應該「比白紙更白」

上月19日，北區各界人士舉辦晚會歡送前北區民政專員莊永桓，筵開數十席，而被視為非建制派的北區區議會主席羅庭德沒有被邀請出席晚會。

北區區議會主席羅庭德（資料圖片）

羅庭德指各界都有不少正式場合與民政專員交流，本次晚會大費周章，引起公眾觀感問題。他指民政專員作為人民公僕應該「比白紙更白」，認為本次事件可讓社會引以為鑒。他表示，各界對專員表示一番心意，對此表示理解，但如將支持轉化「做實事」，例如加強地區治理工作，則會更為理想。

黃大仙區議員譚香文。（黃寶瑩攝/資料圖片）

譚香文質疑是否需要廉署介入

至於昨晚（24日）黃大仙區地區人士舉辦了「赴京深造聯歡晚會」，歡送民政專員黃智華。黃大仙區區議員譚香文指事件影響民青局形象，同時影響新區議會選舉制度的支持及認受性。她又稱，出席歡送會的很多是三會成員，同時可能是未來區議會選舉的潛在參選人，質疑該批人士與專員搞好關係，會否涉及任何利益輸送，有是否需要廉政公署介入。

獲邀出席晚宴陳鑑林：黃智華帶領抗疫

有份出席晚宴的前立法會議員陳鑑林則表示，獲邀出席晚宴，又讚揚黃智華帶領黃大仙對抗疫情，大家都表達依依不捨，相信黃是得到尊重，又指黃大仙區有舉辦歡送的習慣。

靖海侯翻貼去年批本港「主禮文化」泛濫的文章（網上圖片）

靖海侯翻貼文章：主禮文化勞民傷財

另外，關注香港問題的內地博客「靖海侯」今日翻貼去年7月批評本港「主禮文化」的文章，供讀者各自體會。他當日的文章中指：「社團換屆，要邀請一大幫人；活動啟動，要邀請一大幫人；地區聯誼，要邀請一大幫人。要規格，能請特首不請司長；要場面，能請來100人不要50人；要奢華，能在五星級酒店不去三星級酒店。」

他指：「久而久之，攀比之風、奢靡之風已然形成，形式主義、官僚主義大行其道。而那些坐在台上供人觀瞻的主禮嘉賓，又何嘗不是不勝其煩，將大量寶貴的時間浪費在給人當擺設上。」

文章總結指，這種讓官員忙着「跑場」而不是下基層，讓社團忙着「組局」而不是搞服務，讓形式主義、官僚主義堂而皇之登堂入室的主禮文化，是百弊而無一利。「統戰不是這個搞法，主禮文化帶來的不是團結而是脫節；實幹不是這種表現，主禮文化體現的不是光榮而是虛榮；主流價值觀不是這樣構建的，主禮文化不是傳統而是惡習。」因此，他認為：「主禮文化，這種勞民傷財、虛頭巴腦的玩意兒，撐不起香港明天的排場，不要也罷。」