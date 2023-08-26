黃大仙民政專員歡送宴捱批　梁振英：須煞止建制社團浮誇浪費之風

黃大仙民政專員黃智華將於9月到北京深造，周四晚（24日）地區人士為他舉辦「赴京深造聯歡晚會」，筵開43席，場面太誇張引來非議。全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體撰文，指這只是冰山一角，事件折射出建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，出席官員愈來愈高級，一半以上的食物和酒水無人問津，轉眼變成㕑餘，必須煞止。



昨日舉辦歡送黃智華的餞別晚宴。

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炮轟赴宴官員愈來愈多及愈來愈高級

梁振英在帖文炮轟歡送宴，指事件令社會嘩然，反問「慶祝這、慶祝哪，錢從何來？回報是什麼？社會效果和政治效果是正面的，還是負面的？」

他指這一場盛宴只是冰山一角，因社團愈來愈多，應邀赴會的官員人數愈來愈多及級別愈來愈高，會議場地變成擺酒的酒家，也往往出現浪費食物，要煞住浮誇浪費之風。

近年，建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，必須剎(煞)止。社團愈來愈多，飲飲食食無日無之，應邀赴會的官員級別愈來愈高，人數愈來愈多，會議場地變成擺酒的酒家，一半以上的食物和酒水無人問津，轉眼變成㕑餘。 全國政協副主席、前特首梁振英

全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體撰文，指事件折射出建制社團浮誇浪費之風日益嚴重。（資料圖片)

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黃智華致歉。（民政事務總署Facebook）

民政事務總署署長張趙凱渝指一句鼓勵說話就夠。（民政事務總署Facebook）

民政總署：與過往黃大仙區歡送民政事務專員晚宴相若

民政事務總署周五日（25日）回覆表示，根據公務員事務規例及公務員事務局的相關指引，一般而言款待本身並非利益，惟公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待。

就住今次歡送宴會，民政總署指是由黃大仙區內各界的地區團體自發籌備和支付，由九龍社團聯會有關的地區委員會統籌。晚宴由主辦方決定邀請的賓客，大約500人參與，與過往黃大仙區歡送民政事務專員的晚宴相若，同時不涉及任何公帑。

至於晚宴有紀念品，民政總署指有關紀念品不屬奢華，包括擺設、畫作、相冊、手寫的心意卡和紀念冊、文具、書本等，並會按相關機制申報處理。