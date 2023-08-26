民政專員歡送宴風波｜另一黃大仙DO蕭偉全離任時　筵開多達100席

黃大仙民政事務專員（District Officer，簡稱DO）黃智華及前北區民政專員莊永桓的盛大餞別晚宴引來社會熱議，愈揭愈深。晚宴搞手、黃大仙前區議員何漢文今向《香港01》表示，設宴歡送民政專員的傳統早就出現，他透露另一黃大仙民政事務專員蕭偉全離任時，當時各界也為他設宴約100席餞別。



蕭偉全2010年5月至2013年11月任黃大仙民政事務專員。(政府新聞處圖片)

晚宴搞手何漢文：旨在感謝專員及「地區各界食餐飯」

蕭偉全於1979年加入政務職系，曾於多個政策局及部門工作，他在2010年5月接替黃珍妮出任黃大仙民政事務專員，於2013年11月卸任。任內積極推動區內公共建設、黃大仙廟會。

黃大仙民政專員黃智華周四晚（24日）出席地區人士為他舉辦「赴京深造聯歡晚會」，場面太誇張惹來非議。晚宴搞手、九龍社團聯會黃大仙地區委員會主席、黃大仙前區議員何漢文向《香港01》表示，宴會規模有改善空間，未來歡送形式亦會轉變。

他透露過往亦有類似規模的歡送民政專員晚宴，晚會旨在離別時「地區各界食餐飯」及感謝專員付出，他舉例指蕭偉全離任時，歡送晚會宴會亦有約100席。

▼8月24日 黃大仙地區人士歡送民政專員黃智華引起風波▼



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蕭偉全擔任民政專員期間 辦公室曾報警

2013年蕭偉全曾與下屬發生口角，當時有人將紙張搓成紙球擲向對方腳部，及後有人報案，最終警員到場後，雙方同意和解。當時，民政事務總署表示事件涉及個別職員之間的爭執，無人受傷，事件已獲得適當處理。同年11月24日，蕭年滿60歲退休。

蕭偉全卸任黃大仙民政事務專員後，先加入香港義工聯盟任職總幹事，及後加入新鴻基地產子公司任職地區關係幹事。