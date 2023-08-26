黃智華歡送風波｜晚宴搞手指過往有類似規模　麥美娟：的確會發生

黃大仙民政專員黃智華歡送晚宴會規模惹爭議，亦揭出該區曾舉辦類似晚宴。民青局局長麥美娟出席公開活動後，被問到類似規模是否常見，她指自己做區議員生涯中，地區組織的確會為年資比較深或者較受歡迎的地區人士舉辦飲宴，過去的確會發生。



被問到近年類似的應酬是否越來越多，麥美娟指要視乎與那段時期比較，疫情前經常有不同活動舉辦，不過疫情期間有防疫措施阻礙舉辦活動，復常後可能「報復性」舉辦或出席活動，故次數較疫情時多。



黃智華歡送晚會惹社會關注。

梁振英批建制社團浮誇浪費之風 麥美娟稱具參考價值

事件被全國政協副主席梁振英批評指，近年建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，麥美娟回應指尊重梁振英的講法，指他不時會評論時政，具有參考價值，再重申地區人士不需要「大陣仗」破費，只需寫信表揚專員的工作就足夠。

麥美娟指政府各部門收到的紀念品都需要申報。（林靄怡攝）

涉及利益衝突？ 有明確和清晰的申報機制

新制下地區團體需民政專員推薦加入區議會轄下「三會」，有外界關注會否涉及利益衝突，麥美娟表示，政府部門同事出席不同活動收到的紀念品等，都會按《公務員守則》申報，有明確和清晰的申報機制；至於黃智華是否已經申報，麥美娟只表示，他會按程序申報。