立法會議席懸空時間破紀錄　黃元山議席出缺九個月未補選

原本是選委界立法會議員的黃元山去年12月27日辭去議員席位，轉跑道加入政府任特首政策組組長。其議席空缺至今逾9個月，但政府至今仍未公布補選安排。



據現行法例，僅不容許在現屆立法會任期結束前的4個月進行補選。《香港01》翻查資料，歷屆政府僅因為議席出現空缺臨近選舉提名期，或因為新冠肺炎疫情為由沒有舉辦補選。回歸後的補選，除非因牽涉法庭因素，否則都在議席出缺後8個月內完成補選程序。



立法會補選，左起尚海龍、何敬康、陳永光、黃錦輝。（梁鵬威攝/資料圖片）

上次出缺至補選半年內完成

本屆立法會曾舉辦一次補選，2022年6月19日，4名時任選委界立法會議員辭任並轉跑道加入政府，分別是原屬民建聯的張國鈞出任律政司副司長、工聯會麥美娟出任民政及青年事務局局長、孫東出任創新及工業局局長、林智遠出任審計署署長。而政府於同年10月18日，即僅出現空缺後4個月，宣佈於12月18日進行補選。

1998年補選2個月內完成

香港回歸後，立法會至今共舉行10次補選，於1998年間的兩場補選均在出現空缺後的2個月內完成所有程序。一次是因為部分選票出現問題，區域市政局功能界別鄧兆棠被法庭裁定當選無效，及後政府舉行補選，鄧兆棠「失而復得」再當選。另一次是金融服務界功能界別詹培忠因偽造文件罪名成立，被立法會彈劾，及後亦在約1個月後完成補選程序。

2010年五區總辭觸發補選。（資料圖片）

五區總辭3個多月完成補選

至今補選人數最多一次是公民黨及社會民主連線發起的「五區總辭」政治行動，港島區陳淑莊、九龍東梁家傑、九龍西黃毓民、新界東梁國雄、新界西陳偉業5位時任立法會議員於2010年1月辭職，同年4月再次報名參選，於5月重返立法會。辭職至補選結束僅約3個月。

民主派立法會議員發起總辭。（資料圖片）

疫情停辦補選

基於新冠疫情影響公共衛生問題，期間立法會議席出缺，政府並無舉辦補選，包括陳凱欣曾被裁定非妥為當選，其上訴於2020年9月18日遭終審法院拒絕；又因為疫情未能舉行換屆選舉，上屆立法會任期宣布延長一年，但陳志全、朱凱廸及陳淑莊卻選擇於2020年9月，不再續任立法會議員。

另外，特區政府2020年11月11日因應全國人大常委會就關於香港立法會議員資格問題作出的「決定」，宣佈楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌失去議席。及後15名民主派立法會議員總辭，政府亦因疫情為由沒有進行補選。

黃元山任特首政策組組長（立法會直播截圖）

黃元山議席補選？ 政制局：適時公佈

反觀黃元山的議席，於去年12月27日已經辭去議員席位，議席空缺至今已逾9個月，政府仍未公布會補選安排。《香港01》早前向政制及內地事務局作出查詢，局方回應政府會與選舉管理委員會保持溝通，並會按照相關選舉法例及實際情況，適時就補選安排事宜作出公布。

區議會選舉。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

補選或在年底舉行

不過，建制派對補選有不同看法。有建制派人士認為，現時立法會出缺僅一席，不會影響立法會運作，故對補選毋須有硬性要求，加上僅出缺一席，亦會引起各大黨之間競爭，而自動當選更「冇咁好睇」。

另外，有建制派則認為，立法會補選會可安排於在年底，與區議會換屆選舉同步進行，從而減少對市民的影響，也可避免安排另一次補選而產生的開支。之前有估計，去年的選委界別補選，涉及的開支二千萬。