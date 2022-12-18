立法會補選．分析｜工聯會連續兩場選舉落敗　政界：商界不滿

最近兩場選舉工聯會都遇上滑鐵盧，12月15日（周四）的港區人大選舉和18日（今日）的立法會補選，工聯會代表接連落敗，不得不說是亮了警號。



《香港01》在選舉前向政界人士查詢選情看法，數人不約而同指工聯會選情艱難，主要是商界對工聯會不滿升溫。



謝愛紅、李廣宇接連落敗

2021年底立法會選舉，工聯會派出9人參選，有8人成功進入議會。在麥美娟加入政府之後，工聯會派出李廣宇參戰，期望維持8個席位。然而，李廣宇得到781票，是6名候選人之中最低。

如果說工聯會代表未夠資深，似乎不成理由。周四港區人大選舉的代表謝愛紅是工聯會副會長，在工會工作有資深經驗，原計劃接鄭耀棠的棒，結果還是以些微票數落選。

有多名政界人士在兩場選舉之前已向《香港01》分析，工聯會在這兩次選舉會很艱難。他們均表示，近月工聯會在立法會討論最低工資、職安健等議題上「撐到好行」，令部份商界人士不滿，或因這些事情降低投票給工聯會的意欲。

然而勞工議題是工聯會必爭之地，會長吳秋北明言將堅守立場，積極維護勞工權益，但同時亦指社會整體情況能反映在選委結構中，會檢視現況會否令勞工聲音受到壓抑。