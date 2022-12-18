立法會補選︱陳永光、黃錦輝、何敬康、尚海龍當選

立法會今日（18日）補選4個選委界議席，共有六名候選人競逐，包括中大工程學院副院長黃錦輝；民建聯陳永光；新民黨何敬康；全國港澳研究會理事黃梓謙；商湯科技香港總經理尚海龍；以及工聯會李廣宇。逾1,400名選委早上9時至11時半，可以到灣仔會展投票，正在檢疫或隔離的選委可事先登記使用竹篙灣票站。



今次選舉是填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠辭任議員加入政府，而出現的議席空缺。補選採用「全票制」，即選委須在同一選票中投選4名候選人，得票最多4人當選。投票結束後，會展票站轉為中央點票站，電子點票過程料需三小時。去年的立法會換屆選舉，這個界別的投票率達到98.48%，《香港01》全程持續更新重點。



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【14:00】選管會主席陸啟康選舉後表示，補選順利進行，體現公平、公開、誠實的原則，選管會將就今次安排作詳細檢討，並於3個月內向行政長官提交報告。他表示，選管會至今接獲6個投訴，大部分與選舉廣告有關，選舉事務處正在跟進各查詢和投訴，現階段不作評論。

今次選舉點票極速於1小時左右完成，陸啟康強調選舉不是賽跑，非用時間決定選舉是否成功，最重要是結果準確，選管會在這前提下，致力提高效率，今次時間理想是所有工作人員努力的成果。而被問到投票率較上年換屆及特首選舉低，他稱投票率高低有很多因素，現不方便也不想作評論。

被問到有候選人遲交或漏交選舉同意書，會否屬違法，陸啟康說，選管會在選舉前有提醒候選人遵守法律規定，若發現違反行為，選管會會有方法處理。

【13:50】工聯會李廣宇以781落選，得票是6名候選人當中最低。工聯會會長吳秋北表示，已盡所有努力爭取選民支持，無奈未能贏得議席，雖然選舉工程或有得失，但絕不會打擊初心，工聯會將堅守立場，積極維護勞工權益，推動香港整體利益，未來會繼續檢視工作，不斷完善並爭取更多支持。

李廣宇感謝選委支持，吳秋北認為李廣宇在選舉中非常出色，不輸蝕於任何一名候選人。

吳秋北（左二）稱無奈今次未能贏得議席，雖然選舉工程或有得失，但絕不會打擊初心（高諾恆攝）

被問到工聯會在上周四的港區全國人大選舉，副會長謝愛紅未能躋身36名當選者之一，未能填補鄭棠的空缺：如今立法會補選後，再失一席，未能取回麥美娟辭職後的空缺，會否擔心帶來政治影響？吳秋北認為，工聯會一直是積極的政治參與者，指社會整體情況能反映在選委結構中，會檢視現況會否令勞工聲音受到壓抑。他又指，現時本港經濟下行，希望社會朝有利勞工生活及待遇的方向發展，與大家共度時艱。

【13:40】立法會補選4名當選人包括民建聯陳永光、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨中委何敬康和商湯科技香港公司總經理尚海龍，他們先後會見傳媒，前澳門特首何厚鏵姪兒、新民黨何敬康向選委，新民黨、葉劉淑儀、黎棟國、家人致謝，指各人於過去一個月為自己勞碌奔波，承諾未來會用盡每一分力氣，將愛國愛港、理性，及有國際視野的聲音帶入議會，認為取勝原因與自己背景無關。黨主席葉劉淑儀為議會有新面孔而感到高興。

民建聯陳永光感謝選委的信任，承諾進入議會後，會履行議員責任：「方方面面都關心，服務社會。」被問到在補選中取得1028票、成為票王，作何感想？陳永光表示，立法會一直都沒有中醫代表，認為是次成功當選意味選委支持中醫在港發展。

獨立候選人尚海龍取得812票，與落選的黃梓謙及李廣宇票數僅相差數十票，尚海龍表示，自己作為政治素人，每一票都是靠自己積極爭取，形容「來之不易」、「對我嘅信任」。被問到漏交同意書，會否影響選情，尚海龍強調所有機構、個人均有簽訂同意書，「如果有任何問題，歡迎大家向選委會查詢」。

中大教授黃錦輝表示，香港一直以來缺乏與大學進行科研、讓成果落地、能與國家溝通，及具國際視野的專才。他指，《施政報告》有很多績效指標，但都只是目標，需要議員監察和引導政府，讓政策有效落地。黃錦輝形容是次選舉是「民主選舉」，認為選民作出智慧選擇。被問到漏交選舉同意書，會否擔心被投訴或作選舉澄清，黃錦輝表示不會回答此問題。至於會否加入「G19」，他笑指：「先第一日返工，了解下先，摸著石頭過海。」

【12:43】立法會補選結果出爐，當選人：陳永光（1,028票）、黃錦輝（983票）、何敬康（833票）、尚海龍（812票），落選者：黃梓謙（791票）、李廣宇（781票）。

【12:37】點票完成，現場計算結果。

【12:06】立法會補選最後投票率為90.7%，有1,307人投票，相對於去年底立法會選委會界別選舉的98.48%投票率明顯較低，不過就較周四（15日）的港區人大選舉1,273人投票、1,248張有效選票為高。

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【11:40】工聯會會長吳秋北形容選情激烈，指要加大力度、傾巢而出，爭取每名選委支持，熱切期待該黨候選人李廣宇能當選。候選人李廣宇則表示選舉氣氛好，希望能順利當選：「信心一定有，唔喺就唔會出嚟」。他希望能幫助社會發展，也望大家未來繼續支持和鞭策他。

被問到人大選舉工聯會失去一席，吳秋北認為，任何選舉都有落選可能性，人大選舉相當激烈，勝敗僅差十多票，因此立法會補選工聯會不敢怠慢，希望工聯會的往績、誠意和擔當能感動選委。至於是否有意成為人大常委，他稱要由整個團隊決定。

【11:29】美心太子女伍淑清拖篋壓死線到投票站。有選委於上午11時34分到達投票站入口，不過因投票時間完結而被拒諸門外。

【11:12】廠商會會長史立德指投票過程順利，另期望本港能逐步開放，相信香港具「一國兩制」及背靠祖國等優勢，能吸引展覽來港。他有信心過年前會有所放寬，也希望有措施方便廠商回到內地做生意。

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【11:10】截至早上11時，有1,224人投票，投票率84.94%。今次補選投票到11時半為止。

【10:54】董建華透過公關表示，董建華目前正在休假，不會就立法會補選前往投票。

【10:44】截至早上10時半，有1,025人投票，投票率71.13%。

全國僑聯副主席盧文端表示，立法會補選比日前的人大選舉更難作出選擇，因6位候選人的議政能力都很高。他投票時，會考慮議會結構及候選人的議政能力。此外，他認為人大釋法的事件如能本地進行較好，因能減少對香港社會的衝擊。

【10:30】候選人中大工程學院副院長黃錦輝表示，昨晚緊張得無法入睡，今早凌晨3點多便醒來，形容選情緊迫，早上起床後亦拉票作最後衝刺，包括發訊息給選委提醒他們投票。他認為，6位候選人的水平都頗高，早前進行近40場見面會，需要從不同角度看社會問題，各候選人都做足功課。

被問到是否有信心勝出，他表示每位候選人都有機會當選，相信選民會視乎社會當刻需要投票，而他在科技教育上有所涉獵，對自己有一定信心。至於助選團規模不大，黃錦輝表示，所有助選團成員都是志願者，不會強逼人來，大部份助選團都是資訊科技界的專業人士和年輕人。

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【10:15】民建聯候選人陳永光直言「選情緊張」，呼籲選委投票，期望進入立法會後，可以為中醫界發聲，做好健康香港的任務。

前全國政協常委陳永棋表示，6位候選人均是愛國愛港的人才，被問到他有何挑選原則，他指會考慮候選人的辦事能力、表現、行業，政黨背景不是考慮因素之一。

【10:10】截至早上10時，首1小時投票率為54.55%，有786人投票。

【10:00】蘭桂坊集團主席盛智文表示，所有候選人質素都不錯，大部份從事創科，能幫助香港、各行業及年輕人，希望他們在議會表達不同聲音。被問到有關防疫措施，他指，全球各地區都開始復常，內地也放寬防疫限制，香港應考慮跟隨。至於進入宴會廳及酒吧前須快速檢測的規定，他認為沒有必要，希望港府簡化措施，讓旅客重新來港。

【09:50】截至早上9時30分，首半小時有457名選委投票，投票率為31.71%。去年底的立法會選舉由8時半開始，選委會界別首1小時投票率為24.24%。

【09:35】香港餐飲聯業協會會長黃家和指，大部分候選人從事科技相關工作，且具實力，期望當選人進入議會後發揮所長，看看如何到立法會與其他議員及政府，真真正正為香港做事，服務國家和社會。

【09:25】人大常委譚耀宗表示，候選人積極宣傳拉票，再出發大聯盟早前也提供平台，讓選委進一步認識候選人，相信今次選舉會順利進行。他指，立法會事務繁多，期望當選人到立法會為市民服務，並讓行政立法工作更順暢。

被問到人大釋法的事件是否應由本地處理，譚耀宗稱，暫不清楚人大常委會將如何處理，但相信若政府有疑問並尋求人大常委會解釋，在機制上可以做到。至於是否應優先以修例處理，他認為應由專家評估如何達到目標，讓類似事情不會再發生。

【09:10】選委界議員管浩鳴9時許到達會展投票，表示本港未來需要轉型，創科人手需求增加，會考慮這一點投票。另外被問到有關入獄青年，管浩鳴認為，年輕人總會犯錯，若情節不是很嚴重，且他們知錯能改，期望政府能給予機會，相信社會能接受。

新思維立法會議員狄志遠表示，其投票準則為候選人能否讓議會產生不同聲音，和是否關顧社福及基層需要。他又指，投票過程暢順，僅5分鐘便完成投票。

選委陸續抵達會展票站準備投票（文睿攝）

【09:00】立法會補選正式展開投票。多名選委在投票開始前，陸續抵達會展票站準備投票。

曾國衞在開始投票前到會展主投票站及中央點票站視察，其後在Facebook表示，要確保所有安排妥當到位，萬無一失，致力令選舉在公平、公正、誠實，高效和人性化下舉行。

【08:37】其中一名候選人黃梓謙因為早前新冠檢測呈陽性，今早未能現身投票站，有助選人員在會展站票站豎立他的紙板，作最後衝刺拉票。

黃梓謙因染疫未能親身到票站，助選人員豎立他紙板作最後衝刺（文睿攝）

【08:22】今早投票開始前，選管會主席陸啟康再巡視票站，他表示有信心投票點票順利進行，可於合理時間內公布結果。而截至上午7時45分，有人28名選委登記於竹篙灣檢疫中心票站投票。

【08:29】陸啟康提醒選委，要帶備身分證明文件和名牌到場，並要留意會展附近交通情況和單車節相關的改道措施。他又指，投票開始時人流或者會較多，但相信可以應付。至於有候選人被指未有按時提交選舉廣告的支持同意書，陸啟康指正在跟進中，現階段不評論個別個案，又指選管會至今收到5宗選舉投訴，大部分與選舉廣告有關。