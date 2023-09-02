輸入外勞｜ 承建商疑假招聘　孫玉菡：要求不合理不會獲批申請

「補充勞工優化計劃」下周一開始接受申請，造業界早前反映有承建商在招聘本地勞工時，加入要求工人具英語書寫能力等條款，被質疑是「假招聘」。勞工及福利局局長孫玉菡指，如果申請的僱主，聘請要求不合理，局方初時甄別時已篩走，不能「入場」；另外不符合證明在本地無法請人，或有合適本地工人都不聘請，不會獲批輸入外勞，而有關僱主在一年內不得再申請。



勞工及福利局局長孫玉菡指，如果申請的僱主，聘請要求不合理，局方初時甄別時已篩走，不能「入場」。（資料圖片）

孫玉菡出席電台節目時指，所有輸入外勞計劃安排都有大原則，政府會保障本地工人優先就業，確保外勞工資不低於本地工人工資中位數，以避免出現「廉價勞工」。

工聯權委早前建議設立輸入「外勞煞停機制」，當外勞人手過剩或經濟下行，或發現行業工資中位數被壓低時，必須停止輸入外勞，孫玉菡指當局會定期到勞僱會匯報和討論。

工聯權委主任丘燿誠（資料圖片/鄭嘉惠攝）

鼓勵初老銀髮續工作 幫助釋放婦女勞動力

孫玉菡又指，政府在擴大輸入外勞同時，會鼓勵初老即約65至70歲的「銀髮一族」繼續工作，以及婦女投入職場，以用盡本地勞動力。至於如何幫助婦女投入職場，他指現時有課後托管和社區保姆服務，社會有聲音指可以做得更好，本月(9月)起政府會在5區合共50間小學，試行課後託管服務；另外位於深水埗的首個「社區客廳」預計年底前投入服務，劏房戶學生可在「社區客廳」內，由其他家長看管和照顧，幫助釋放婦女勞動力。

他續指，「社區客廳」會由政商民合作，深水埗的項目由商界免費提供用地3年，佔地7000至8000呎，由政府出資並由非政府組織營運，初步計劃以會員制，為劏房住戶提供洗澡、食飯和日常活動空間，亦希望在當局提供服務外，促成社區鄰舍互助。