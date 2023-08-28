孫玉菡與立會福利事務委員考察大灣區 了解退休港人難處

勞工及福利局局長孫玉菡本周三（30日）將聯同立法會福利事務委員會，一同前往大灣區內地城市考察安老服務。委員會主席鄧家彪、副主席管浩鳴今日（28日）表示，為期三天的考察團將到訪廣州祈福新邨與退休香港居民會面，了解到大灣區城市安老的港人在當地遇到的困難。



鄧家彪（左）與管浩鳴（右）將到大灣區內地城市考察安老服務（文睿攝）

鄧家彪表示，共有13位議員參加是次為期三天的大灣區考察團。考察團將到訪位於廣州市番禺區的祁福新邨，與其中30位退休香港居民會面，了解他們願意到大灣區安老的原因及在當地遇上的困難，其後將與廣東省民政廳黨組書記丁紅都會面。

另外，考察團亦會到訪廣州越秀康養項目「海樾薈」，及廣州市社區居家安老服務綜合示範中心，了解智慧養老的情況。管浩鳴表示，內地安老服務除善用科技，如AI等互通長者病歷外，居家安老的長者也更願意使用樂齡科技，期望透過是次考察了解如何可更好推廣樂齡科技在港應用。

鄧家彪又指，內地安老服務產業化，工作空間亦有別於香港的安老院舍，加上的安老服務與醫療結合，感覺上更為專業，相較香港更容易吸引年輕人入行。管浩鳴補充指，故推動大灣區安老是為了讓長者多一個選擇，感受一下內地的安老服務。