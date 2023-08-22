工傷僱員復康計劃｜孫玉菡：公家收費私營服務　研擴至飲食等行業

政府去年推出為期三年的「工傷僱員復康先導計劃」，勞工及福利局局長孫玉菡今日（22日）表示，計劃可協助建造業工傷工友掌握治療黃金期，享「公家收費，私營服務」，政府會考慮擴展至飲食等行業。參與計劃的中文大學醫院指，計劃可以縮短康復時間，工友盡快返回工作崗位，相信對建造業人手短缺有幫助。



孫玉菡指工傷僱員復康先導計劃，可協助工傷工友掌握治療黃金期。（資料圖片/歐嘉樂攝）

孫玉菡表示，工傷康復先導計劃可以協助建造業工傷工友，掌握治療黃金期，計劃有醫生、物理治療師、職業治療師及個案經理跟進，收費同公家醫院一樣，「公家收費，得到私營服務」，政府未來會考慮擴展至其他行業，包括飲食業。

中大醫院：縮短康復時間，盡快返回工作崗位

中文大學醫院行政總裁馮康表示，公立醫院病人數量多，工傷工友可能因長時間等候，而錯過最好評估治療階段拖延康復，由於復工需要長年累月評估，會對身體及精神構成大壓力。

他又指，計劃下一些嚴重個案會由公院轉介，有專科評估製定康復計劃，在物理治療師及職業治療師協助，以縮短康復時間，盡快返回工作崗位，相信對建造業人手短缺有幫助。

被問到日前發生多宗工業意外，孫玉菡表示，政府高度關注，會盡全力調查，弄清來龍去脈後作出追究，政府年被已修訂職安條例提高罰則，強調一定會追討責任。