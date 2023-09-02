林世雄：鼓勵航空公司復飛香港　適時展開航權談判

疫後本港航空運力正逐步復蘇，運輸及物流局長林世雄今（2日）發表網誌指，機管局一直致力與航空公司磋商，並鼓勵航空公司復飛香港，包括推出「著陸費回扣早鳥優惠計劃」，以財務誘因鼓勵航空公司復飛來往香港的航班。當局亦會不時檢討航空服務的需求，適時展開航權談判，以擴大空運運力。



林世雄。（資料圖片/香港01攝）

林世雄提到，新落成的海天中轉大樓，周三已開始試運，預計今年內正式啟用。經港珠澳大橋前往機場轉機的過境旅客，可毋須辦理香港的出入境手續，就能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機閘口，有助進一步提升機場多式聯運的服務網絡，拓展大灣區的客源腹地，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。而目前海天中轉大樓與澳門口岸之間的接駁巴士服務，已首先開通，來往珠海口岸的服務則將於下一階段展開；到時「經珠港飛」的客運中轉服務亦將會正式開通。

新落成的海天中轉大樓毗鄰海天客運碼頭，位於香港國際機場限制區內，樓高五層。來自大灣區的過境旅客可以先在澳門或珠海口岸的航空公司櫃位託運行李和領取登機證，然後坐上接駁巴士，經港珠澳大橋直達中轉大樓。在海天中轉大樓下車後，過境旅客會經捷運系統前往離境航班的登機閘口，無須辦理香港出入境手續。