的士濫收車資︱林世雄斥害群之馬敗壞香港形象　籲乘客留單據跟進

內地有網紅在抖音發放在港遇「黑的」片段，惹起熱議。運輸及物流局長林世雄今日（12日）形容該些的士司機為害群之馬，令同業蒙羞，亦敗壞香港在旅客心目中形象，促不要以身試法。



他又指，會更全面掌握整體的士服務質素以採取跟進工作，包括向警方提供懷疑司機違法個案資料，而警方亦會加強在黑點巡邏，以「放蛇」等方式加強打擊。他指政府會在蘭桂坊和纜車站等景點向旅客宣傳，呼籲留意的士收費準則和保留單據以便跟進。



林世雄今日稱，近日有不少有關的士司機拒載和濫收車費的報道，而這些害群之馬不但令的士同業蒙羞，亦敗壞了香港在旅客心目中的形象：「他們因為一己私利，損害全港市民的利益。」政府一直致力打擊的士濫收車費和拒載等不法行為，害群之馬的的士司機切勿再以身試法。

今出席活動後提到運輸署2019年已建立被投訴司機的資料庫，以便全面掌握整體的士的服務質素，警方非常落力打擊包括以「放蛇」打擊的士司機不法行為，政府會在蘭桂坊和纜車站等景點向旅客宣傳，並呼籲留意的士收費準則和保留單據以便跟進。

回應市民和業界關注，林世雄指政府早前提出點對點個人交通建議措施，立法會七月中首讀和二讀相關法案，引入的士車隊制度和設立的士司機違例記分制度和罰則等，令的士營商環境更健康。

被問到的士濫收車資有否額外罰則以及打擊白牌車措施，林世雄指就住違法的士已加強罰則，亦有引入違法司機的記分制，法案亦有提高白牌車罰則。另外有的士業界要求政府介入車保安排，林世雄表示一直關注的士的營商環境，有與保險業界聯絡，未來亦會持續與業界密切聯絡。

至於啟德郵輪碼頭交通配套不足問題，他指政府會提高碼頭一帶交通暢達性，巴士公司已經增加班次，相信可以處理問題，下周六再有郵輪來港，政府會檢討措施成效。