機場海天中轉大樓明年啟用 經港珠澳大橋轉機旅客豁免$120離境稅
撰文：林穎嫺
出版：更新：
赤鱲角機場的海天中轉大樓預料明年啟用，政府今日（18日）宣布，將於周五（20日）刊憲，訂明使用港珠澳大橋經海天中轉大樓，抵港本港機場的過境乘客，可獲豁免繳交每人120元的飛機乘客離境稅。
+17
財經事務及庫務局表示，將於周五刊憲《2022年飛機乘客離境稅條例（修訂附表2）令》，訂明使用港珠澳大橋經海天中轉大樓，抵達香港國際機場轉機的過境乘客，將獲豁免繳交飛機乘客離境稅。
當局續指，新豁免安排是配合海天中轉大樓預料明年啟用，屆時來自大灣區的「陸空轉乘」乘客可乘搭獲機管局批准的陸路交通工具，經港珠澳大橋到海天中轉大樓進入香港國際機場轉乘飛機離境，又指措施與現時海天客運碼頭海空轉乘乘客的安排大致相同。
措施助吸內地及澳門轉機客
政府發言人稱，新安排可鼓勵更多內地和澳門的旅客選擇在香港國際機場轉機，有助提升本港作為大灣區和國際航空樞紐的地位。
根據機管局資料，每名12歲或以上人士若乘搭飛機離開香港，須繳付120元的飛機乘客離境稅，稅款會連同機票費用一併收取。合資格乘客若符合有關準則，可獲豁免缴付離境稅。
口岸檢測結果「不確定」被拒出境 苦主達數十人 職員諷社會的錯港珠澳大橋金巴：黃牛黨違規謀利 僅官網可售票 警將調查遏炒風經大橋離港改即場檢測 有乘客穿全套保護衣 斥政策反覆通關無期疫情｜3月21日起陸路口岸往內地及澳門 須接受額外快速核酸檢測