機場海天中轉大樓明年啟用　經港珠澳大橋轉機旅客豁免$120離境稅

赤鱲角機場的海天中轉大樓預料明年啟用，政府今日（18日）宣布，將於周五（20日）刊憲，訂明使用港珠澳大橋經海天中轉大樓，抵港本港機場的過境乘客，可獲豁免繳交每人120元的飛機乘客離境稅。



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財經事務及庫務局表示，將於周五刊憲《2022年飛機乘客離境稅條例（修訂附表2）令》，訂明使用港珠澳大橋經海天中轉大樓，抵達香港國際機場轉機的過境乘客，將獲豁免繳交飛機乘客離境稅。

當局續指，新豁免安排是配合海天中轉大樓預料明年啟用，屆時來自大灣區的「陸空轉乘」乘客可乘搭獲機管局批准的陸路交通工具，經港珠澳大橋到海天中轉大樓進入香港國際機場轉乘飛機離境，又指措施與現時海天客運碼頭海空轉乘乘客的安排大致相同。

措施助吸內地及澳門轉機客

政府發言人稱，新安排可鼓勵更多內地和澳門的旅客選擇在香港國際機場轉機，有助提升本港作為大灣區和國際航空樞紐的地位。

根據機管局資料，每名12歲或以上人士若乘搭飛機離開香港，須繳付120元的飛機乘客離境稅，稅款會連同機票費用一併收取。合資格乘客若符合有關準則，可獲豁免缴付離境稅。