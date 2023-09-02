颱風蘇拉｜紅磡商廈外牆受損揭破壞力遜山竹　岑智明解釋兩大原因

超強颱風「蘇拉」昨日（1日）吹襲香港，最接近時在本港30公里掠過，天文台昨晚更發出10號風球。紅磡海濱廣場二期有零星部份玻璃外牆受損，然而2018年的超強颱風「山竹」在香港以南約200公里掠過時，同一幢大廈大量玻璃外牆被破壞，變得「體無完膚」。不少人亦提出疑問，不解當年距離較遠的「山竹」，為何較「蘇拉」造成更大破壞。



前天文台台長岑智明在Facebook回應網民時，解釋兩大原因，一是蘇拉中心眼壁的結構明顯被破壞，尤其東部，二是最強部份只在香港以南掠過，市區沒有受颶風侵襲，「更不需要提超強風力了。」他指亦主要因為此結構問題，風暴潮沒有天文台原先估計的大，吐露港的破紀錄預報（6mCD）沒有兌現，「看來天文台需要做更多研究提升風暴潮預測的準確度。」



香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武分析，指蘇拉接近香港時，威力明顯減弱，香港沒有受到其「最成熟、最強時100%的影響」。他又指出，蘇拉的環流、螺旋雨帶及低氣壓，都比不上「山竹」及「溫黛」，以致其破壞力較小。



▼9月2日 超強颱風蘇拉襲港過後紅磡情況▼



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▼2018年 超強颱風「山竹」為香港帶來的破壞▼



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超強颱風「蘇拉」襲港，造成多處塌樹，亦有屋苑及大廈的玻璃外牆被吹毀。然而，不少人認為「蘇拉」的破壞力「不似預期」，亦不及2018年在較遠距離吹襲香港的超強颱風「山竹」。

梁榮武初步估算，認為「蘇拉」接近香港時，中心眼壁結構受到破壞，「成個風鬆散左好多」，威力明顯減弱，昨日的雷達圖亦顯示，「蘇拉」中心東面幾乎沒有雨帶，故香港沒有受到其「最成熟、最強時100%的影響」。至於「蘇拉」的中心風力有多強，他指要待天文台作詳細數據分析才會知道。

▼9月1日 市民白石角海旁感受強勁風雨▼



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「蘇拉」環流緊密，梁榮武指，簡以言之即是細，相比起來，「山竹」是規模更大的颱風。颱風的風力集中在其中心，雖然兩個超強颱風接近香港時，風眼結構都受到破壞及減弱，但因「山竹」環流較大，有更多、更強的螺旋雨帶，助長風力，當年沒有受風眼影響的地區，亦受螺旋雨帶影響，加強了「山竹」的破壞力。

相較起來，「蘇拉」的螺旋雨帶小，風力亦較弱，梁榮武指，香港有1000多平方公里，又有複雜地形，離風眼遠的地方，感受到的風力就自然較小。

▼9月1日 10號風球下的杏花邨▼



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另外，亦有人以風暴潮作比較。當年「山竹」吹襲期間，杏花邨海水倒灌，屋苑停車場被淹沒，地面水浸亦及腰。不過，「蘇拉」帶來的水浸不太厲害，吐露港的水位亦未如天文台預料破紀錄。

梁榮武解釋，風暴潮的威力亦與颱風的大小有關。他指出，「山竹」是大颱風，可將大面積海水推到岸邊；相反，「蘇拉」較細，只可將環流範圍海水推到岸邊。

▼2018年 超強颱風「山竹」為香港帶來的破壞▼



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除颱風大小外，水浸與氣壓亦有關連。梁榮武指，風眼中心氣壓最低，低氣壓會將海水吸入中心，故風眼接近香港時，水位會升高，氣壓亦會用來表達颱風強度。梁榮武續指，「山竹」的最低氣壓是977百帕斯卡，初步估計「蘇拉」的氣壓較「山竹」高10個單位，故其中心氣壓更比不上1962年、最低氣壓只有953.2百帕斯卡的「溫黛」，帶來的水浸亦不及這兩個颱風。

梁榮武續指，颱風移動的角度會影響風暴潮。「蘇拉」是沿岸邊行，移動路徑和海岸線平行

，角度幾乎等於0；相反，「山竹」、「溫黛」和共他帶來強勁風暴潮的颱風，均為「斜斜哋打埋岸邊」。

「蘇拉」現時逐漸離開本港，靠近澳門，當地於周六（2日）凌晨1點改掛10號風球，到清晨6時改發8號東南風球。澳門氣象局解釋：由於「蘇拉」減弱程度較預期快，所造成之風暴潮增水偏低；加上移速較快，與天文大潮出現錯峰，因此水浸高度較預期低。但早上天文大潮時段仍有機會出現0.5米左右水浸。

▼9月2日 亞太氣象機構修改熱帶氣旋「海葵」預測移動路徑▼

