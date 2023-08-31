颱風蘇拉｜水浸黑點杏花邨擺防水閘堆沙包　嚴防變「山竹」翻版

隨着颱風「蘇拉」逼近本港，天文台考慮明日改掛8號風球。自數年前杏花邨接連慘遭超強颱風「天鴿」及「山竹」重創摧殘，導致水淹屋苑後，杏花邨居民和屋苑管理公司為免災情再現，今日(31日)傍晚時分已緊急做好防風措施，在大堂出入口加裝防水閘及堆沙包，慎防「水災」；居民亦加固住所的玻璃窗，嚴陣以待。



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全屋苑加裝防水閘堆沙包 高度戒備防水淹

記者今日下午4時於杏花邨視察，發現管理公司已派員在屋苑進行防風措施，包括在各幢大廈的部分大堂出入口、停車場內的電錶房及升降機前加裝防水閘，又堆沙包擋水淹，並為多道玻璃門及窗貼上防風膠紙。

位處近海的杏花邨曾於2017年及2018年，先後遭到超級颱風「天鴿」和「山竹」來襲摧殘，當年屋苑的地庫停車場遭到水淹如澤國，多名車主損失慘重。今次「蘇拉」來勢洶洶撲港，雖然暴風雨尚未來臨，有車主仍然冇有怕，繼續將其座駕停泊在屋苑地庫停車場。

「天鴿」「山竹」慘痛經歷猶在 居民提早防風

居民鄭先生表示，過往經歷過2018年「山竹」颱風，已吸取經驗，為今次「蘇拉」襲港做好防風措施，他稱：「措施做得七七八八，個風都好犀利，綁返隻艇仔埋嚟，屋企就整好啲隻窗，又去咗超市買定啲嘢食。」

鄭先生亦擔心明日風勢強勁，說：「呢度一撞啱潮脹啲水好犀利，上次山竹全部都浸晒，幾層高都打到上去，最好唔到啦，到親就好危險。」

另一名居民謝先生則指，目前仍把車輛停泊在地庫停車場，本身不太擔心這場風暴，他直言：「如果吹正緊係擔心，但仲有好多變數，所以睇下晏啲咩情況先再作打算。」

謝先生又提到，2018年「山竹」吹襲杏花邨後，管理處明顯加強了防風措施，除了靠近海旁的大廈加裝防水閘，海邊防波堤亦加設大石，防止巨浪拍打行人路。

現場所見，仍有不少人在海邊散步。不過，天文台提醒市民，「蘇拉」的威力正逐漸增強，市民應該要留意天氣變化。