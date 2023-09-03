股市專責小組本周召開首次會議　陳茂波：檢視上市、交易機制等

特首李家超上周日（27日）出席2023年《施政報告》地區諮詢會後宣布成立由財政司司長陳茂波統領的「股票市場流動性專責小組」，陳茂波今日（3日）在網誌表示，專責小組將於今個星期召開首次會議，將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制等。



財政司司長陳茂波統領的「股票市場流動性專責小組」將於今個星期召開首次會議，（資料圖片／梁鵬威攝）

港股表現不理想 調低印花稅難解決根本問題

陳茂波表示，過去一段時間港股承受不少壓力，單計八月份恒生指數累積下跌逾8%，平均每日成交約在一千億元的水平。港股表現顯然並不理想。提到有聲音要求調低股票交易印花稅，他認為調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，故政府成立專責小組，發揮業界、市場及監管機構的集體智慧和力量，全面深入檢視當前香港股市的優勢與面對的問題。

專責小組本周開會檢討股市制度

陳茂波表示，專責小組將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制，以及研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化，提升價格發現機制和交易效率等。專責小組將於今個星期召開首次會議。

另外，陳茂波指未來數月將出訪歐美等地，政府於未來數月亦將舉行一系列大型國際金融會議，包括10月底舉行的香港金融科技周、11月的國際金融領袖投資峰會、12月由總部設在沙特阿拉伯的「未來投資倡議研究所」（FII）首次在香港舉辦的「PRIORITY」亞洲峰會，以及明年1月舉行的亞洲金融論壇等，期望可「請客來」和「走出去」，積極向外推廣香港的優勢。