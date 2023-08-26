夜市｜嘉年華開幕禮籲夜歸　陳茂波：食完飯記得飲番杯先至返屋企

財政司司長陳茂波提出要短期內把香港夜市「搞活搞旺」，他今日（26日）出席鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」的「舍區夏日嘉年華」開幕典禮，致辭時也呼籲「夜歸」。



陳茂波提到該嘉年華有超過40間餐廳及小店提供美食優惠，希望市民能在此空間休憩及前往餐廳享用晚餐：「食完飯呢就記得飲番杯先至返屋企，星期六夜少少無乜所謂。」陳茂波又指，希望市民在與親人、朋友聚會時將開心氣氛傳播出社會，在帶動商戶經濟下，會令整個社會更開心正面。



財政司司長陳茂波（左三）8月26日出席「舍區夏日嘉年華」開幕典禮，致辭稱：「夜晚嚟到附近食飯就記得飲番杯先至返屋企，今日星期六夜少少無所謂。」（大會提供）

陳茂波稱周六晚外出消費 將開心氣氛傳播出社會

陳茂波出席的「舍區夏日嘉年華」設有小食攤檔、工作坊及音樂會等，區內超過40間餐廳配合提供餐飲優惠。陳茂波在致辭時稱：「食完飯呢就記得飲番杯先至返屋企，星期六夜少少都無乜所謂。」

他又指，希望市民在與親人、朋友聚會時將開心氣氛傳播出社會，在帶動商戶經濟下，會令整個社會更開心正面。他表示，「舍區夏日嘉年華」獲得多家鰂魚涌的食肆和商店支持，是政府、非牟利組織、商業機構三方合作的成果，提供理想的公共空間供市民休憩和舉辦活動。

「舍區夏日嘉年華」今日揭幕，為「開心香港」響應活動之一，由聖雅各福群會主辦，民政事務總署東區民政事務處合辦及贊助，現場設有大型奪目的充氣裝置、特別為嘉年華而設計的公共藝術裝置，以及多個小食攤檔，而陳茂波今日亦有與「舍區」咖啡店年輕創業者即場體驗手沖咖啡。