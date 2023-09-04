颱風蘇拉｜李家超首「全政府動員」　發揮團隊精神將傷害減至最低

超強颱風蘇拉上周末吹襲香港，政府提前預警，特首李家超更首次啟動「全政府動員」善後。李家超指，各部門全力投入應對、救援和善後工作，發揮團隊精神和協同效應，把蘇拉的傷害減至最低。



9月1日早上，陳國基巡視緊急事故監察及支援中心。（陳國基Facebook）

今次政府提早應對颱風，在蘇拉襲港前李家超指示各部門全面準備，並委派政務司司長陳國基和保安局局長鄧炳強協調各部門運作。各部門全力投入，強化了預警、發放信息、減少破壞、提醒市民防禦等多方面的準備工作。

在颱風過後，李家超首次批准啟動「全政府動員」，由民政及青年事務局牽頭，動員約100名來自不同部門的人員組成應急隊伍，過去兩日在各區提供支援和進行善後工作。

▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



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李家超感謝各界堅守崗位 包括傳媒工作者

李家超感謝政府各部門及政府承辦商的人員、交通及其他服務的人、各區議工和「關愛隊」成員，以及傳媒工作者等，「不論屬前線、後勤或候命，在風暴下堅守崗位、各司其職」。

他續說：「除各方部門和機構等人員的全力部署與應對外，市民的充分配合同樣重要。我感謝廣大市民配合政府的呼籲，早作所需防禦工作，以保障自身安全。」

超強颱風蘇拉威力強勁，共有86名市民受傷，並造成破壞，個別地方供電亦受影響。截至昨日（3日）政府部門收到約3,700宗塌樹個案，兩宗山泥傾瀉個案、21宗水浸個案，以及約40宗涉及棚架、招牌、窗戶的個案。