拆局｜籌款晚宴又告吹有啟示？　民主黨能否參與年底區選惹關注

民主黨籌款晚宴幾經多折，本獲大財團旗下酒店答應租場，但突然要改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行，結果又因超強颱風蘇拉襲港，宴會中心玻璃有裂痕要維修，暫停營業，晚宴終被迫取消。政圈議論紛紛，除好奇大財團為何突然改變主意，不少政圈中人更關心到底民主黨能否參與年底的區議會選舉？



民主黨原定9月4日於九龍倉集團旗下尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦的籌款晚宴，筵開至少15席，但民主黨指最終因場地問題，晚宴臨時改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行。不過，由於超強颱風蘇拉來襲，民主黨在晚宴舉行前一天收到通知，稱宴會廳有玻璃因風暴出現裂痕要進行維修，暫停營業，不能提供場地，晚宴最終被迫取消。

該黨黨主席羅健熙稱，早於8月初向全港接近60間食肆廣發電郵邀請合作，並有超過十間表示願意承接。自接觸開始，食肆由始至終得悉是民主黨預訂，一直非常配合，共議細節流程，惟至接近晚宴即將舉行，才突然以奇怪原因，甚或不提供任何原因取消。

民主黨去年7月曾擬於尖沙咀帝國中心的ClubONE維港皇宴舉行籌款晚宴，惟ClubONE以商場附近有確診個案為由，要關閉清潔，未能提供場地。今年2月21日，該黨本又擬在葵芳名門讌客酒樓舉行春茗晚宴，但酒樓下午突然通知有「突發工程」，無法提供場地。

鷹派近日佔上風 反對讓民主黨參選

接連發生晚宴臨門取消的情況，早令人關注民主黨的前途。《香港01》綜合多個建制派消息指，對於應否讓民主黨參與12月10日舉行的區議會選舉，中央內部大致分為兩派意見，一派主張區議會應突顯五光十色，讓民主黨參選正可反映此取態；但有鷹派人士認為過去曾給機會予民主黨，但未見對方有積極回應，如今不應再給予該黨機會，近期所知是鷹派明顯已佔上風。

多名建制派認為，近日民主黨晚宴場地的變化，正反映事態最新發展。他們又指，中央容許被視作「反對派」的新思維狄志遠晉身立法會，如今對民主黨參選區議會則抱持強硬態度，同時突顯了中央對「反對派」的定義，值得大家參詳。

中央關注區選投票率 冀建制派之間有更多競爭

儘管特區政府多次稱年底區會選舉的成功與否，與投票率高低沒有必然關係，但中央依然關注區議會投票率，由於預期缺少了「反對派」的競爭，會鼓勵各建制黨多派人出選區議會，營造選舉的競爭氣氛。

不過，有建制派坦言若民主黨最終未能順利入閘，對本港社會未必是好事，認為在現今新選制下，區議會層面可容納一些「反對派」聲音，有利疏導民意。

政治發展一天也嫌多，區議會選舉提名期10月17日才展開，局勢會否在未來一個多月出現新變化，只能靜觀其變。