拆局｜籌款晚宴又告吹有啟示？　民主黨能否參與年底區選惹關注

撰文：文維廣
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民主黨籌款晚宴幾經多折，本獲大財團旗下酒店答應租場，但突然要改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行，結果又因超強颱風蘇拉襲港，宴會中心玻璃有裂痕要維修，暫停營業，晚宴終被迫取消。政圈議論紛紛，除好奇大財團為何突然改變主意，不少政圈中人更關心到底民主黨能否參與年底的區議會選舉？

民主黨原定9月4日於九龍倉集團旗下尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦的籌款晚宴，筵開至少15席，但民主黨指最終因場地問題，晚宴臨時改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行。不過，由於超強颱風蘇拉來襲，民主黨在晚宴舉行前一天收到通知，稱宴會廳有玻璃因風暴出現裂痕要進行維修，暫停營業，不能提供場地，晚宴最終被迫取消。

該黨黨主席羅健熙稱，早於8月初向全港接近60間食肆廣發電郵邀請合作，並有超過十間表示願意承接。自接觸開始，食肆由始至終得悉是民主黨預訂，一直非常配合，共議細節流程，惟至接近晚宴即將舉行，才突然以奇怪原因，甚或不提供任何原因取消。

民主黨去年7月曾擬於尖沙咀帝國中心的ClubONE維港皇宴舉行籌款晚宴，惟ClubONE以商場附近有確診個案為由，要關閉清潔，未能提供場地。今年2月21日，該黨本又擬在葵芳名門讌客酒樓舉行春茗晚宴，但酒樓下午突然通知有「突發工程」，無法提供場地。

鷹派近日佔上風　反對讓民主黨參選

接連發生晚宴臨門取消的情況，早令人關注民主黨的前途。《香港01》綜合多個建制派消息指，對於應否讓民主黨參與12月10日舉行的區議會選舉，中央內部大致分為兩派意見，一派主張區議會應突顯五光十色，讓民主黨參選正可反映此取態；但有鷹派人士認為過去曾給機會予民主黨，但未見對方有積極回應，如今不應再給予該黨機會，近期所知是鷹派明顯已佔上風。

多名建制派認為，近日民主黨晚宴場地的變化，正反映事態最新發展。他們又指，中央容許被視作「反對派」的新思維狄志遠晉身立法會，如今對民主黨參選區議會則抱持強硬態度，同時突顯了中央對「反對派」的定義，值得大家參詳。

中央關注區選投票率　冀建制派之間有更多競爭

儘管特區政府多次稱年底區會選舉的成功與否，與投票率高低沒有必然關係，但中央依然關注區議會投票率，由於預期缺少了「反對派」的競爭，會鼓勵各建制黨多派人出選區議會，營造選舉的競爭氣氛。

不過，有建制派坦言若民主黨最終未能順利入閘，對本港社會未必是好事，認為在現今新選制下，區議會層面可容納一些「反對派」聲音，有利疏導民意。

政治發展一天也嫌多，區議會選舉提名期10月17日才展開，局勢會否在未來一個多月出現新變化，只能靜觀其變。

民主黨籌款晚宴前夕宣布取消　酒樓稱颱風吹爛玻璃未能提供場地民主黨籌款晚宴又生枝節　因場地問題改到郵輪碼頭宴會中心舉行狄志遠呼籲民主派參與區議會選舉　民主黨羅健熙：有黨員有意參選
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