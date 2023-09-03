民主黨籌款晚宴前夕宣布取消　酒樓稱颱風吹爛玻璃未能提供場地

民主黨昨午（2日）表示因尖沙咀一間酒店的場地問題，明晚（4日）的籌款晚宴將改在啟德郵輪碼頭宴會中心進行，宴會新地址消息公布不足一日，民主黨再嘗「閉門羮」，酒樓以颱風「蘇拉」襲港導致「爛玻璃」，未能提供場地為由，晚宴將會取消。



民主黨由去年起多次嘗試設籌款晚宴，惟最終均因場地不同原因而告吹。主席羅健熙今午（3日）發聲明指，食肆突然推卻原已預訂的酒席實極為罕有，認為食肆或受到外來壓力而放棄，呼籲相關人士須了解保持香港開放、自由、包容、多元是一國兩制成功落實的關鍵。



民主黨再嘗「閉門羮」，酒店以颱風「蘇拉」襲港導致「爛玻璃」，未能提供場地為由，晚宴將會取消。（資料圖片）

啟德酒樓稱颱風致「爛玻璃」 民主黨籌款晚宴被逼取消

民主黨原定明晚（4日）於九龍倉集團的尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦籌款晚宴，筵開至少15席，惟昨日因場地問題，晚宴臨時改在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行。不過消息公布後不足一日，民主黨今早（3日）收到啟德郵輪碼頭聯邦宴會中心職員通知，稱宴會廳內受颱風蘇拉吹襲後玻璃有裂痕要進行維修，需要暫停營業，不能提供場地，因此晚宴被迫取消。

羅健熙估計食肆受壓：如此營商環境如何「搶企業」

民主黨主席羅健熙表示，過去嘗試舉辦晚宴時，多間食肆均最終因不同原因取消，而民主黨準備是次的晚宴時，早於8月初向全港接近60間食肆廣發電郵邀請合作，並有超過十間表示願意承接。自接觸開始，食肆由始至終都得悉是民主黨預訂，一直非常配合，共議細節流程，惟直至接近晚宴即將舉行，才突然以奇怪原因，甚或不提供任何原因取消。

民主黨主席羅健熙（資料圖片）

羅健熙表示，食肆突然推卻原已預訂的酒席在香港實極為罕有，而類似情況一再發生，可見並非食肆本身不想做生意，很可能受到外來壓力而放棄，他認為屢屢遇到的種種小動作，向食肆、商界施壓，阻撓一個正常社團的晚宴聚會，對香港開放、自由、包容的社會氛圍構成非常負面的影響。羅健熙直言：「政府一邊意欲振興經濟，然而食肆舉行晚宴時卻又萬般阻撓，如此營商環境如何『搶企業』，如何吸引外資呢？」

民主黨呼籲「施壓者」須了解保持香港開放、自由、包容、多元是一國兩制成功落實的關鍵；向香港商界作出無理施壓，是打擊香港的聲譽，破壞「一國兩制」的舉動。

民主黨又指，雖然籌款晚宴告吹，但一如民主黨本次晚宴主題「Stay」一樣：「民主黨會繼續Stay With支持者，並肩而行，Stay Tune繼續於嚴峻環境下為香港人的福祉發聲。」

民主黨設宴多次「觸礁」

民主黨去年7月16日曾於尖沙咀帝國中心的ClubONE維港皇宴舉行籌款晚宴，惟ClubONE以商場附近有確診個案為由，指需要關閉清潔，故未能提供場地。其後，民主黨今年2月21日原定在葵芳名門讌客酒樓舉行春茗晚宴，但酒樓在下午突然通知有「突發工程」，無法提供場地。