狄志遠呼籲民主派參與區議會選舉　民主黨羅健熙：有黨員有意參選

立法會全票通過區議會改革條例草案後，議會內唯一非建制派、新思維議員狄志遠也呼籲民主派參與區議會換屆選舉，稱作為政黨要建立議會的不同聲音，需要不同政治綱領參選才可以達到，認為要寸土必爭。



民主黨主席羅健熙出席節目時表示，有黨員有意參與區議會選舉，稍後會與其商討定位及選舉策略。



狄志遠呼籲民主派參與區議會選舉。（資料圖片/盧翊銘攝）

民主派應積極參選區選、寸土必爭

狄志遠指出，如果民主派不滿意選舉制度，從而不接觸、不參與，可能有害政黨發展，亦不能達到議會多元聲音。他續稱，無論政治環境如何、選舉制度如何，有空間就應該積極爭取、寸土必爭。

至於新思維的部署，狄志遠稱雖然是一個「細黨」，亦會積極參與區議會選舉，黨內有幾位人士積極考慮參與，希望在選舉中角色、對社會有承擔，但明白黨的力量有限，本次挑戰不容易。

羅健熙指民主黨有黨員有興趣出選區議會（資料圖片）

民主黨有意參選 會商討定位及選舉策略

羅健熙則指，3月起陸續收到黨員有興趣參選下屆區議會選舉，大部分是現任或前任區議員，並表示稍後會與有意參選者商討定位和選舉策略。他認為參選的黨員要代表民主黨，亦要堅持黨的理念及價值。黨內財政狀況方面，羅指出現財政困難，要嘗試透過晚宴等方式籌款。

另外，民主黨前主席劉慧卿則指民主黨不應受屈辱，如果參選的黨員做岀損害黨聲譽的行為，需透過紀委會調查。

李庭豐指民協也有意派人參與區議會選舉。（資料圖片）

民協亦有意出選

民協副主席、深水埗區議員李庭豐接受傳媒專訪時指出，新制度下民主派的空間較小、選舉氣氛冷淡，不過黨內本月會開會詳細討論新條例和操作，表示民協開放參與任何選舉，又稱只要有直選，均希望會員討論和參與。