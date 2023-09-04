夜經濟｜葉劉淑儀：夜市非吸引爺孫　而是為年輕人、專業人士而設

政府早前表示研究推動夜間經濟，一時間社會各界提出多項有關夜市的建議。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀撰文指，夜市要吸引市民出來消費就要針對特定客源，不是早睡早起的爺爺奶奶或「聽朝要返學」的孫仔孫女，而是最有年輕人、專業人士和海外遊客。



2018年青衣戲棚夜市，吸引市民參觀。

市民生活模式改變 晚上外出誘因減少

葉劉淑儀在經濟通撰文指，疫情過後市民生活模式改變，大批市民北上消費，內地客亦「早出晚歸」不在港留宿。而沒有北上或外遊的日子，香港人下班便回家吃飯或叫外賣，並在網上煲劇、看電影甚至購物，晚上外出消費的動機少了很多。她指近期參加很多地區活動，晚上9時散席時酒樓大廳都只餘兩三枱散客，冷冷清清的。

多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助

有建議認為可設立夜市擺地攤，但葉劉淑儀認為時代不同，無法重回大笪地「平民夜總會」的時光，因這是未發達社會的基層經濟。她認為現在要想怎樣推陳出新、升級轉型，「多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助」。

葉劉淑儀認為，多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助。（資料圖片/馬煒傑攝）

多辦大型音樂會、主題嘉年華吸引年輕人和遊客

要搞夜間經濟，就要吸引特定客群出來消費。葉劉淑儀指，這些客人不應是早睡早起的爺爺奶奶，亦不應是「聽朝要返學」的孫仔孫女，而是最有力消費的年輕人、專業人士和海外遊客。夜間經濟需要針對他們的喜好和品格，例如大型音樂會、體育活動、主題嘉年華、文藝展覽、電影節等，建議香港可以多邀請例如BLACKPINK等國際或內地歌星來香港演唱，認為可帶旺市面和周邊活動，而商界則可推出多項優惠配合，相信有一定吸引力。

至於近期熱議的其他經濟情況，葉劉淑儀指新民黨的《施政報告》建議指出下調股票印花稅，此外亦要盡快改革創業板及吸引中東、東盟和其他新興市場的企業來港上市。

樓市不應撤辣 600萬以下物業印花稅100元

葉劉淑儀亦認為樓市不應撤辣，因為打擊炒賣特別印花稅（SSD）不能隨便撤，但建議推出其他措施，例如港人購買600萬元以下的物業劃一100元從價印花稅，另外來港人才的印花稅可「先買後繳」，在契約加上「第一押記」，住滿7年即自動取消，以簡化程序。