夜經濟｜北上消費熱　田北辰諗計留客：創新產品才能吸引港人排隊

近月大量港人北上消費，不少人探究如何留住港人、吸引旅客，政府早前透露要刺激夜間經濟，不過實政圓桌立法會議員田北辰認為並不可行。他點出問題不在於貨品是否賣得貴，而是欠缺創新。



嘉年華舊攤位「拍烏蠅」 新玩意「排晒隊」

田北辰認為，一般人認為香港的貨品賣得貴，因為租金貴，但他指有更直接的原因。他以實政圓桌舉辦的嘉年華為例，傳統的「掟波波」、「射大牙」遊戲「拍晒烏蠅，新式的「相片襟章」和「熱縮片鎖匙扣」就賣到滿堂紅，就算嘉年華大雨且大排長龍，新舊產品受歡迎程度高下立見。

至於是否產品價格問題，他以自己店舖為例，貴價新款有人買，廉價舊款就無人買，認為重點是新與舊的分別。田北辰又舉例，香港一些小店產品創新，經常大排長龍，有些食肆經常換菜單，讓客人有新鮮感，「排晒長龍試新嘢」，所有要有吸引力就要創新。

內地商場活動有創意 香港商場要度橋搶客

他說，內地的商場很有創意，可以賽車、滑雪，但香港的商場一直「食老本」。他明白兩地法律上未必相同，內地做到的項目香港未必做得到，但強調商場有責任開拓免費新項目來「搶返啲客留港」。

至於政府提出的商場延長營業時間，田北辰直言如果港人要購物，「日頭要買都買晒啦」，加長時間零售店請不到人就更為不利。

建議半價乘車日不包跨境 港鐵指要研究

另外，現時港鐵的半價乘車日括跨境，田北辰建議港鐵推出假日本地乘車優惠，不包括跨境，看看港鐵旗下商場的消費有沒有受惠。港鐵回應指由於與之前做法有別，要再仔細研究。