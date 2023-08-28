夜經濟｜民建聯倡海濱搞街頭活動　維港做背景引入大型藝術表演

夜間經濟如何推動，各界都有不同意見。民建聯立法會議員鄭泳舜、周浩鼎和林琳，今日（28日）與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，提出舉辦節日或周末市集，並集合一連串街頭活動，以吸引遊客。



辦節日或周末市集 重文化活動

鄭泳舜、林琳及民建聯副秘書長葉傲冬提交政策倡議，聚焦在尖沙咀、西九文化區、中環或觀塘等海濱地區舉辦節日或周末市集，一些不接近民居的海濱例如灣仔海傍，可舉辦室外演唱活動。他們建議夜間活動加入文體元素，例如歌唱表演和藝墟，甚至夏日健身夜等活動，並與廟街市夜等整合宣傳。而藝術項目方面，亦可以考慮以維港作為背景，引入大型實景藝術表演。

倡11月打造為「超級盛事月」

至於宣傳手法，民建聯提議打造「超級盛事月」招徠遊客。周浩鼎指，11月將會舉行亞洲金融科技周，亦有海運周和FIBA 3X3籃球世界巡迴賽，建議將11月包裝成「超級盛事月」加強宣傳。

隨着九龍灣展貿中心將於2024年關閉，演唱會活動場地將較為緊絀，民建聯期望可增加場地，並吸引內地和澳門演出的國際歌手或樂隊來港表演，變成「一程多站」的演出活動。他們亦建議加強宣傳內地旅客「廣東省144小時便利簽證」安排，並把澳門列為進出口岸之一，以便利內地旅客來港後，可以選擇到澳門旅遊，便利發展「一程多站」式旅遊。

另外，民建聯建議在西九文化區附近籌辦流行文化館，並優化現有M+大型體育活動資助計劃，多支持香港舉辦亞洲錦標聯賽，並更好鼓勵私人機構或體育總會舉辦這些聯賽。