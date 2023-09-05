茶果嶺海濱公園「樹屋」滑梯　73歲田北辰都話好玩！｜政壇諸事町

茶果嶺海濱公園已經開放，當中最矚目的是巨型繩網「樹屋」滑梯。實政圓桌立法會議員田北辰昨日（4日）都去玩埋一份，73歲人貪玩到爬上爬落，大呼過癮！



佔地過萬平方米 設計美輪美奐

茶果嶺海濱公園和周邊綠化園景平台，佔地約1.1萬平方米，是在觀塘污水泵房上蓋興建，所以田北辰昨日與社區幹事聯同渠務署和環保署一齊參觀。這個公園以「好玩自然」為設計概念，內有韆鞦、滑梯等嘅遊樂設施，田北辰感到美輪美奐。

講到吸引當然是公園地標「樹屋」滑梯，原來這是由一間小學的學生構思出來，開放以來後受小朋友歡迎。73歲的田北辰也被吸引去爬上爬落，初時要用膝頭去爬有啲辛苦，但很快就發現「蠢咗」，因為原來有繩可以踩，即時輕鬆得多。田北辰話，長者如果身體好又想試下，「可以帶埋啲孫仔孫女一齊嚟玩！」

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不過昨日烈日當空，田北辰建議加多一些遮蔭設施，例如更大型的「屋仔」，另外曝曬之下滑梯尾段變得很熱，希望可以加一個上蓋。

元朗南或有綠化同類綠化設施

至於觀塘污水泵房由於是半地埋式設計，所以可以在上蓋綠化，但原來香港大部份污水處理設施都不是地埋式，要全面綠化就有難度。政府人員透露，元朗南的新發展區或會興建污水處理設施，將會連綠化空間，大家密切留意啦！