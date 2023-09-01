與一代宗師葉問同村　葉劉回鄉見家訓大感動｜政壇諸事町

行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀，近日展開回鄉祭祖之旅，回到佛山南海獅山鎮白沙橋羅村，原來她與詠春一代宗師葉問同屬一村。她喜與鄉親重聚，更在祠堂內赫然看見「劉氏家訓」，令她大為感動，表明祖宗家訓極有意義，她會銘記於心。



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葉劉與同為佛山同鄉的黨友 Manley Lau 劉文杰及盧曉楓，展開尋鄉之旅。 她稱，說來慚愧，過去十多年一直忙於工作，原來已近十年未有回到家鄉。

其家鄉是佛山南海獅山鎮白沙橋羅村，與詠春一代宗師葉問同屬一村，現時羅村仍保留由曾祖父及堂兄弟合力修葺的祖屋。雖然她的堂兄已過世，但仍能與堂嫂及堂妹重聚。

她指，難得村內鄉親父老仍然認得她，十分熱情。她形容，眾人在宗祠及祖屋重聚，既溫馨又感動。多年後重回故鄉，她發現羅村大有進步，社區設施改善不少，據說連水浸問題亦解決。

唐堯年代被賜予劉姓 家訓可追溯至公元197年

最令她高興的是有機會細心參觀劉氏大宗祠，其宗族劉氏據說是唐堯年代被賜予劉姓，後因中原戰亂，部分祖先南下來到珠三角一帶，定居羅村並興建這所宗祠。她在祠堂內看見「劉氏家訓」，據說此篇家訓可追溯至公元一九七年，其中一句開宗明義，是希望劉氏後人世世代代緊記培養寬和之氣、即寬大、慈和之氣。

她指，現今世代無論是個人、家庭、甚至社會，均需寬和之氣，這句極有意義的祖宗家訓，她會銘記於心。