觀塘污水泵房變身茶果嶺海濱公園　望住維港玩8米高繩網架瀡滑梯

渠務署於3年前開展翠屏河活化工程，其中將觀塘污水泵房進行優化，泵房上蓋改建成園景平台「茶果嶺海濱公園」。渠務署於昨日（2日）實地舉行簡介會，預告會於本月由渠務署移交康文署作開放前準備，預計本月內開放予公眾使用。



園景平台以「好玩自然」為設計概念，設五個以不同自然元素為主題的遊樂區，提供15個不同遊樂體驗，合共超過60組遊樂設施，當中包括8米高的繩網攀爬架，亦有輪椅人士適用的「氹氹轉」，適合不同年齡人士使用。



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淨化海港計劃部工程師梅志健表示，園景平台以「好玩自然」為設計概念，設五個以不同自然元素為主題的遊樂區，提供15個不同遊樂體驗，合共超過60組遊樂設施，適合不同年齡人士使用。

遊戲區一以空氣及大地為主題，設有樂天廣場、風搖搖、旋轉戲場及秘密花園，其中設有適合輪椅人士使用的「氹氹轉」。梅志健表示公園除設有升降機和無障礙通道外，亦有多個無障礙設計，方便輪椅使用者和嬰兒車家⾧自由遊走。

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遊戲區二以大地及空氣為主題，設有草丘及小樹屋等，主要適合兩歲以下幼童使用。

遊戲區三以天空及大地為主題，設有彈床等遊樂設施，適合好動的小朋友放電。

遊戲區四則以陽光為主題，設有健身器材讓公眾使用，另外彩虹隧道以陽光照射七色玻璃上，折射在地板成為彩虹七色的效果，梅志健指彩虹隧道在正午時會正正照射在通道上，效果最好。

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遊戲區五以水及天空為題，設有高8米的「親樹平台」繩網攀爬架，小朋友爬到最高點後可以滑梯下滑至地面。另外「親水花園」有噴水裝置，小朋友可在內嬉水。

梅志健指園景平台有3成面積為綠化空間，設有太陽能發電系統及雨水收集系統，另外預留3個大型採光天窗，為下層的污水泵房提供自然光。

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觀塘污水泵房優化工程項目費用約10.5億元，除上蓋的園景公園外，泵房對出㇐段⾧130米，面積約0.7公頃的海濱修復及美化，將成為寵物友善空間。園景平台和海濱用地將成為「茶果嶺海濱公園」，會於本月由渠務署移交康文署作開放前準備，預計於本月內開放予公眾使用。

翠屏河海濱及跨河通道原定2024年完成，排水工程部工程師蔡詠詩指為配合污水泵房的園景平台開放，翠屏河海濱位置駁通觀塘海濱及茶果嶺海濱的跨河通道將提早完成，以提升觀塘海濱及茶果嶺海濱的整體連繫性及暢達性。