兩會｜黃錦輝倡訂大灣區合作KPI　談ChatGPT：學界要擁抱好科技

全國政協及人大會議將於本周末（4日、5日）召開。身兼全國政協委員的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）透露，將於會議上提出五項提案，主題環繞加強香港與大灣區合作，其中包括制訂大灣區「9+2」城際合作指標，監察香港內大灣區城市合作發展的進程。



人工智能（AI）聊天機械人程式「ChatGPT」在全球流行，不過香港大學早前去信教職員及學生，禁止於校內使用「ChatGPT」。本身從事教育業多年的黃錦輝認為學界要學懂如何接受新科技，但他同時強調不要依賴科技，直言「盡信書不如無書」。



黃錦輝建議制訂大灣區「9+2」城際合作指標，包括貿易和投資、區域供應鏈、基建聯繫、資金和金融結合、社會和機構連結，以及科技創新和人民流動等面向，作為衡量「9+2」城際合作成效的工具。他認為在這些指標下，「9+2」城市須每年向中央提交合作連結及合作進度報告，讓中央更好地瞭解大灣區各城市在實現共同目標方面的進展。

共同開發再生能源項目 助本地企業發展

另外，黃錦輝亦關注《香港氣候行動藍圖2050》進程。他認為，香港可發展可再生能源的面積和資源有限，故為爭取本港在2050年前實現碳中和，他建議香港與大灣區緊密合作，共同開發和營運風電、太陽能、水電等可再生能源等項目。他直言，共同開發比直接向內地購電更好，他以昔日香港去工業化為例子，指當時的副作用便是技術流失及人才減少，而共同發展不單可以協助本地企業發展，更可推動本地經濟發展。

他亦留意北部都會及河套區的發展，分別建議國家善用兩地優勢及特點，打造「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，及成立包括香港、國家科技部及深圳市政府的三方聯合機構，統一推動河套發展規劃、建設、營運和管理。最後一個提案則與國家殘疾人就業、心理健康與職業發展相關。

黃錦輝談ChatGPT：可改革教育方式 惟不能盡信

身為教授的黃錦輝被記者追問有關對「ChatGPT」的看法，他直言科技是好的，但要懂得如何應用。他指，學界要學懂如何擁抱及使用科技，認為「ChatGPT」的流行或是為學界提供教學方式改革的機會，老師或可轉用「對比教學」，讓學生在由AI撰寫的文章中找出錯處。不過他也強調「盡信書不如無書」。