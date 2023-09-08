黑雨水浸｜張欣宇指政府資訊零散　批港鐵暴雨下要求進隧道清積水

本港廣泛地區持續大雨，天文台昨晚11時05分發出黑色暴雨警告，至今仍未除下。新界北立法會議員張欣宇表示，政府在發放資訊方面仍有不足，指已經面對水浸的市民不容易找到求助的方法，認為可以啟動全港緊急通知，並由緊急事故協調中心統一發放資訊。



此外，張欣宇認為港鐵暫停觀塘線部份路段行駛十分洽當，但昨晚暴雨最大的時候要求員工進入隧道清理積水則令人憤怒。



張欣宇表示，政府可以統一發放對受影響市民最有用的資訊，例如臨時庇護中心位置和交通安排。（資料圖片/馮子健攝）

緊急避難資訊難找 新界北村民徬徨

張欣宇表示，政府昨晚最初表示新界北及大埔會有暴雨，市民可能覺得只是局部地區暴雨，但原來雨勢遍及全港，各區市民殺個措手不及，很快就面臨暴雨水浸的困境。

他說，今次暴雨政府各個部門各自發放資訊，就算是議員辦事處職員要找齊資料亦有困難，何況是面臨水浸的新界北村民。他表示政府通告只是說開放臨時庇護中心，市民不知道應該到哪個地方暫避，以及相關的交通安排，指這些才是當刻面對水浸的村民最想知道的資訊。

世紀大暴雨 應啟動全港緊急通知

張欣宇認為，今次是有記錄以來最大的暴雨，政府應啟動全港緊急通知，並由緊急事故協調中心統一發放資訊，讓大家「唔使周圍搵」。

此外，張欣宇表示昨晚在很多家長群組看到家長討論今天早上是否會停課，但政府在今早五時34分才發出停課安排。張欣宇指以昨晚情況，政府其實可以提早發布方向性指示，讓家長昨晚已經有預算。他說政府在颱風蘇拉也提早通知市民，今次是有紀錄以來最大的暴雨，政府有條件提早發出通知。

港鐵停駛免除列車在隧道受困風險

至於昨晚觀塘線因為暴雨而部份路段停駛，張欣宇表示印象中還是第一次，過去最多是關閉車站而相關路段並未停駛。他說昨晚聽到港鐵停駛的消息反而感到安心，因為最擔心的是有列車在站與站之間的隧道被水淹浸，認為路段停駛是顧及乘客安全的決定。

港鐵觀塘線昨晚水浸情況。（讀者提供）

不過張欣宇指，今早凌晨兩點收到港鐵員工通知，表示有管理層突然要求他們趕往黃大仙站協助清走積水。張欣宇認為當時雨勢十分惡劣，雨水不停湧入，港鐵職員根本無法清理積水，於是他即時聯絡港鐵高層。張欣宇說，今早收到港鐵人員在觀塘線隧道處理積水的照片，感到失望及憤怒，將會在立法會鐵路事宜小組跟進到底。

另外，張欣宇表示收到有乘客查詢港鐵車站停駛後的安排，認為相關資訊可以更透明。他說沒有發生事故的港鐵車站本身是安全的避難場所，會準備食物和水等物資，認為港鐵可以發放資訊讓市民安心暫避。

黃大仙水浸情況



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